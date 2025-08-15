33
عربي-دولي
"جريمة حرب" في إيران.. ارتكبتها إسرائيل ضد "سجن"!
Lebanon 24
15-08-2025
|
04:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت منظمة "
هيومن رايتس ووتش
" إن
الغارات
الجوية التي شنتها
إسرائيل
على مجمع سجن إيفين في
العاصمة الإيرانية
طهران
في 23 حزيران الماضي تشكل جريمة حرب مفترضة.
وذكرت المنظمة أنَّ الضربات
الإسرائيلية
أصابت عدة مبان في المجمع وقتلت 80 شخصاً على الأقل وفقا لبيانات إيرانية رسمية، بينهم سجناء وأفراد من أسرهم وموظفون بالسجن، من دون وجود أي هدف عسكري واضح.
وكان في السجن 1500 سجين وقت الهجوم، بينهم العديد من الناشطين والمعارضين الذين تقول هيومن رايتس ووتش إن الحكومة
الإيرانية
تحتجزهم في انتهاك لحقوقهم.
وألحقت الغارات التي وقعت خلال ساعات الزيارة أضراراً جسيمة بقاعة الزيارة والمطبخ المركزي والعيادة الطبية والأقسام التي كان يُحتجز فيها السجناء بمن فيهم السجناء السياسيون، وفقا لتقرير المنظمة.
وقال
مايكل
بيج نائب مديرة قسم
الشرق الأوسط
في هيومن رايتس ووتش إن "غارات إسرائيل على سجن إيفين قتلت عشرات المدنيين وجرحت آخرين دون أي هدف عسكري واضح، في انتهاك لقوانين الحرب، وهي جريمة حرب مفترضة".
وذكر أنّ الهجوم
الإسرائيلي
وضع حياة سجناء إيفين "في خطر شديد، وكثير منهم معارضون وناشطون محتجزون ظلماً".
(الجزيرة نت)
