"جريمة حرب" في إيران.. ارتكبتها إسرائيل ضد "سجن"!

قالت منظمة " " إن الجوية التي شنتها على مجمع سجن إيفين في في 23 حزيران الماضي تشكل جريمة حرب مفترضة.

وذكرت المنظمة أنَّ الضربات أصابت عدة مبان في المجمع وقتلت 80 شخصاً على الأقل وفقا لبيانات إيرانية رسمية، بينهم سجناء وأفراد من أسرهم وموظفون بالسجن، من دون وجود أي هدف عسكري واضح.





وكان في السجن 1500 سجين وقت الهجوم، بينهم العديد من الناشطين والمعارضين الذين تقول هيومن رايتس ووتش إن الحكومة تحتجزهم في انتهاك لحقوقهم.

وألحقت الغارات التي وقعت خلال ساعات الزيارة أضراراً جسيمة بقاعة الزيارة والمطبخ المركزي والعيادة الطبية والأقسام التي كان يُحتجز فيها السجناء بمن فيهم السجناء السياسيون، وفقا لتقرير المنظمة.





وقال بيج نائب مديرة قسم في هيومن رايتس ووتش إن "غارات إسرائيل على سجن إيفين قتلت عشرات المدنيين وجرحت آخرين دون أي هدف عسكري واضح، في انتهاك لقوانين الحرب، وهي جريمة حرب مفترضة".



وذكر أنّ الهجوم وضع حياة سجناء إيفين "في خطر شديد، وكثير منهم معارضون وناشطون محتجزون ظلماً". (الجزيرة نت)