عربي-دولي

قبل 3 أيام من الانتخابات.. رئيس بوليفيا يغير القيادة العسكرية للبلاد

Lebanon 24
15-08-2025 | 04:32
أفادت صحيفة Razon بأن الرئيس البوليفي لويس آرسي أجرى تغييرات غير متوقعة في القيادة العسكرية العليا للبلاد، قبل 3 أيام من الانتخابات العامة.
وأضافت الصحيفة أنه تم تعيين الأدميرال المساعد غوستافو بريميتيفو أنيبارو قائدا مؤقتا للقوات المسلحة. بينما سيتولى العميد روبرتو ديلغاديلو مهام قائد القوات البرية. وسيتولى الجنرال ماركو تشوكيوانكا والأدميرال المساعد فريدي رودريغيز قيادة القوات الجوية والقوات البحرية البوليفية على التوالي.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في بوليفيا يوم 17 آب الجاري. فيما كان الرئيس الحالي قد رفض الترشح لإعادة انتخابه سابقا.
