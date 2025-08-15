قبل 3 أيام من الانتخابات.. رئيس بوليفيا يغير القيادة العسكرية للبلاد

Advertisement

أفادت صحيفة Razon بأن الرئيس البوليفي لويس آرسي أجرى تغييرات غير متوقعة في للبلاد، قبل 3 أيام من .وأضافت الصحيفة أنه تم تعيين الأدميرال المساعد غوستافو بريميتيفو أنيبارو قائدا مؤقتا للقوات المسلحة. بينما سيتولى العميد روبرتو ديلغاديلو مهام قائد . وسيتولى الجنرال ماركو تشوكيوانكا والأدميرال المساعد فريدي رودريغيز قيادة والقوات البحرية البوليفية على التوالي.ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في بوليفيا يوم 17 آب الجاري. فيما كان الرئيس الحالي قد رفض الترشح لإعادة انتخابه سابقا.