"فاتح 4".. صاروخ "باكستاني" جديد خارق وهذه مميزاته

أعلنت باكستان مؤخراً، تطوير صاروخ " " جديد متوسط المدى يحمل اسم "فاتح 4" يتميز بقدرته على إصابة أهداف عالية الدقة فوق الأرض وتحتها.

ويجمع "فاتح 4" بين تكنولوجيا محلية ومنصات إطلاق أجنبية، كما أنه يعتمد على منصة صينية متنقلة من طراز TA5450 8×8 قادرة على حمل 3 صواريخ جاهزة للإطلاق، ما يمنحه سرعة في النقل والنشر.