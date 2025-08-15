Advertisement

عربي-دولي

"فاتح 4".. صاروخ "باكستاني" جديد خارق وهذه مميزاته

Lebanon 24
15-08-2025 | 04:52
Doc-P-1404989-638908562987830998.jpg
Doc-P-1404989-638908562987830998.jpg photos 0
أعلنت باكستان مؤخراً، تطوير صاروخ "كروز" جديد متوسط المدى يحمل اسم "فاتح 4" يتميز بقدرته على إصابة أهداف عالية الدقة فوق الأرض وتحتها.
ويجمع "فاتح 4" بين تكنولوجيا محلية ومنصات إطلاق أجنبية، كما أنه يعتمد على منصة صينية متنقلة من طراز TA5450 8×8 قادرة على حمل 3 صواريخ جاهزة للإطلاق، ما يمنحه سرعة في النقل والنشر.
 
 
وتبلغ سرعة الصاروخ نحو 860 كلم/ساعة، فيما وزنه الإجمالي يصل إلى 1530 كغ، بينما هو مزود برأس حربي يزن 330 كغ. أما مدى الصاروخ، فيصل إلى 750 كلم مع دقة إصابة تصلُ إلى 5 أمتار. (إرم نيوز)
