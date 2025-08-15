الهجوم على غزة يقترب... الجيش الإسرائيلي يكشف الموعد

يستعد الجيش لشن هجوم جديد على ، إذ أصدر أوامر إلى ألويته العسكرية بالتحضير لعملية برية، وذلك بعد عام على انتهاء آخر عملية كبرى نفذها في شمال القطاع، والتي كانت معركتها البرية قد انطلقت قبل نحو 20 شهراً.

ولن تبدأ العملية قبل أيلول المقبل، إذ تسعى إلى منح القوات وقتا للراحة والتعافي من أشهر القتال الطويلة، كما تسعى قيادة الجيش أيضًا إلى التحضير لنشر قوات إضافية، بينها وحدات احتياطية تلقت مؤخرًا إشعارات بالاستعداد للاستدعاء الشهر المقبل، ما قد يعرقل موسم عطلاتها، بحسب ما نقلته صحيفة عن مصادر عسكرية.



وأوضحت المصادر، أن بدء العملية مرتبط بإجلاء قرابة مليون مدني من مدينة غزة ومحيطها نحو مناطق إنسانية في جنوب القطاع، وهي خطوة تعتمد على تعاون ، وفق الصحيفة.



كما يجري إعداد خطط عملياتية لأربعة أفواج من القوات على الأقل، بما في ذلك قوات احتياط، لتكون أول من يحاصر مدينة غزة ويتقدم ببطء نحو أحيائها الغربية التي تضم مباني شاهقة.