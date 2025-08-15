Advertisement

عربي-دولي

"تعليمات مفاجئة".. ماذا تبلغت ألوية الجيش الإسرائيلي؟

Lebanon 24
15-08-2025 | 05:33
A-
A+
Doc-P-1405001-638908581540730690.jpg
Doc-P-1405001-638908581540730690.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن ألوية الجيش الإسرائيلي تلقت تعليمات مُفاجئة بالاستعداد لعملية برية واسعة تهدف إلى تسريع خطة احتلال قطاع غزة بالكامل.
Advertisement
 
وأشارت الصحيفة إلى أنَّ موعد بدء تنفيذ الخطة سيكون خلال شهر أيلول المُقبل وذلك بدلاً من الموعد المقرر سابقاً في ذكرى هجوم 7 تشرين الأول 2023، وذلك حينما شنّت حركة "حماس" هجوماً واسعاً على إسرائيل.
 
وستعتمد تلك العملية في مرحلتها الأولى على محاولة إجلاء نحو مليون من سكان مدينة غزة وضواحيها إلى الجنوب، مع احتمال الاستعانة بالأمم المتحدة كمتعاون مع العملية الإنسانية الكبرى، دون تأكيدات بذلك من الأمم المتحدة.
 
وبحسب الخطة، ستعمل وحدات إسرائيلية، من بينها وحدات احتياط، إلى مُحاصرة مدينة غزة من جميع الجهات قبل التقدم التدريجي نحو أحيائها الغربية، خاصة مناطق صبرا والرمال والشيخ عجلين، تمهيداً لبدء المعارك الميدانية.
 
وبعد ذلك تبدأ مرحلة الإجراءات القتالية، والتي ستتضمن مناقشات معقّدة حول مراحل التنفيذ، ومواعيد التحرك، والمواقف والعواقب، والتجهيزات اللوجستية، والتدريبات النهائية، وتركيز القوات في منطقة الحدود ومحور نتساريم، بالإضافة إلى الضربات الجوية الأولى.
 
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت: الألوية النظامية في الجيش الإسرائيلي تلقت تعليمات للاستعداد لإجراء مناورات جديدة في قطاع غزة
lebanon 24
15/08/2025 18:15:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان أصدر تعليماته بتجميد تنفيذ تمديد الخدمة لمقاتلي الجيش بالوحدات الخاصة النظامية
lebanon 24
15/08/2025 18:15:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"لا تغيير للنظام".. ماذا تبلغت إيران من أميركا؟
lebanon 24
15/08/2025 18:15:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"عرض غير عادي".. ماذا تبلغت إيران من أوروبا؟
lebanon 24
15/08/2025 18:15:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2025-08-15
10:49 | 2025-08-15
10:30 | 2025-08-15
10:30 | 2025-08-15
10:18 | 2025-08-15
10:00 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24