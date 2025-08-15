Advertisement

عربي-دولي

بشأن العمليّات العسكريّة... صحيفة تكشف ما طلبه ترامب من نتنياهو

Lebanon 24
15-08-2025 | 05:47
A-
A+
Doc-P-1405005-638908590685605149.png
Doc-P-1405005-638908590685605149.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف مصدر مُقرّب من البيت الأبيض لصحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيليّة، أنّ "الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو تسريع العمليات العسكريّة في غزة".
Advertisement
 
 
 
وأشارت الصحيفة الإسرائيليّة، إلى أنّ "الوزير الإسرائيليّ رون ديرمر حذّر في اجتماع، المجلس الوزاري المصغر من أن صبر واشنطن على الحرب في غزة بدأ ينفد".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
صحيفة أميركية: ترامب وافق على بعض الطلبات الأوكرانية للمساعدة العسكرية
lebanon 24
15/08/2025 18:15:40 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة "The Guardian" تكشف: ترامب وقع في فخ نتنياهو
lebanon 24
15/08/2025 18:15:40 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: نتنياهو قد يجري مناقشات لاتخاذ خطوات بشأن عملية عسكرية في غزة
lebanon 24
15/08/2025 18:15:40 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: الرئيس ترامب تلقى إحاطة اليوم بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران
lebanon 24
15/08/2025 18:15:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2025-08-15
10:49 | 2025-08-15
10:30 | 2025-08-15
10:30 | 2025-08-15
10:18 | 2025-08-15
10:00 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24