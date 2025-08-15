بشأن العمليّات العسكريّة... صحيفة تكشف ما طلبه ترامب من نتنياهو

كشف مصدر مُقرّب من لصحيفة " " الإسرائيليّة، أنّ "الرئيس الأميركيّ طلب من رئيس الوزراء الإسرائيليّ تسريع العمليات العسكريّة في غزة".

وأشارت الصحيفة الإسرائيليّة، إلى أنّ "الوزير الإسرائيليّ رون ديرمر حذّر في اجتماع، من أن صبر على الحرب في غزة بدأ ينفد".