عربي-دولي

قبل قمة ترامب - بوتين... هذا ما شهدته مدينة أنكوراج

Lebanon 24
15-08-2025 | 06:02
تجمع نحو 140 شخصاً في مدينة أنكوراج في ألاسكا، إحتجاجاً على القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ورفع المحتجون لافتات داعمة لكييف، ولوّحوا بالأعلام الأوكرانية والأميركية، وعمد سائقو السيارات إلى إطلاق أبواق مركباتهم تضامنًا مع المظاهرين. (العربية)
 
 
 
