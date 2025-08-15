قبل قمة ترامب - بوتين... هذا ما شهدته مدينة أنكوراج

تجمع نحو 140 شخصاً في مدينة أنكوراج في ألاسكا، إحتجاجاً على القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي والرئيس الروسي .

ورفع المحتجون لافتات داعمة لكييف، ولوّحوا بالأعلام والأميركية، وعمد سائقو السيارات إلى إطلاق أبواق مركباتهم تضامنًا مع المظاهرين. (العربية)