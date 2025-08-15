Advertisement

إقتصاد

مودي يتحدى رسوم ترامب: لن نقبل تنازلات تضر بالمزارعين

Lebanon 24
15-08-2025 | 06:18
A-
A+
Doc-P-1405016-638908608431949701.png
Doc-P-1405016-638908608431949701.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن بلاده لا تقبل أي تنازل عندما يتعلق الأمر بمصالح مزارعيها ومربي الماشية والصيادين، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من رسوم جمركية مرتفعة فرضتها الولايات المتحدة عقب انهيار المحادثات التجارية.
Advertisement

وأضاف: "إذا كان هناك أي سياسات مُضرة فسوف يقف مودي كحائط الصد".

وتأتي التصريحات بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الهند التي تقاوم الضغوط لفتح سوقها الزراعية أمام المنتجات الأميركية. (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
ترامب: آمل أن تقبل حماس هذا الاتفاق لأن الوضع لن يتحسن بل سيزداد سوءاً
lebanon 24
15/08/2025 18:15:55 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: المرحلة مصيرية ولا تحتمل مزايدات تضر ولا تنفع والخطر لن يطال فئة دون أخرى
lebanon 24
15/08/2025 18:15:55 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: لن نقبل بشروط حماس للتوصل إلى اتفاق
lebanon 24
15/08/2025 18:15:55 Lebanon 24 Lebanon 24
سوريا: لن نقبل بتجربة "حزب الله" مرة أخرى
lebanon 24
15/08/2025 18:15:55 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2025-08-15
10:49 | 2025-08-15
10:30 | 2025-08-15
10:30 | 2025-08-15
10:18 | 2025-08-15
10:00 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24