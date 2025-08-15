Advertisement

إطلاق نار قرب مسجد في مدينة أوريبرو.. وسقوط إصابات

Lebanon 24
15-08-2025 | 08:42
أعلنت الشرطة السويدية عن إصابة شخصين جراء إطلاق نار وقع يوم الجمعة بالقرب من مسجد في مدينة أوريبرو غرب ستوكهولم.
وأكدت السلطات أنها تحقق في الحادث لتحديد ملابساته والجهة المسؤولة، وسط تحذير السكان المحليين باتخاذ الحيطة والحذر.

