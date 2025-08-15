إطلاق نار قرب مسجد في مدينة أوريبرو.. وسقوط إصابات

أعلنت الشرطة السويدية عن إصابة شخصين جراء إطلاق نار وقع يوم الجمعة بالقرب من في مدينة أوريبرو غرب ستوكهولم.

وأكدت السلطات أنها تحقق في الحادث لتحديد ملابساته والجهة المسؤولة، وسط تحذير السكان المحليين باتخاذ الحيطة والحذر.