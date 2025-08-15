32
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
35
o
جبيل
33
o
صيدا
33
o
جونية
32
o
النبطية
35
o
زحلة
35
o
بعلبك
34
o
بشري
33
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أزمة دبلوماسية بين بولندا وإسرائيل بسبب مباراة كرة القدم.. فما القصة؟ (صورة)
Lebanon 24
15-08-2025
|
09:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثارت جماهير نادي مكابي حيفا
الإسرائيلي
غضبًا واسعًا في بولندا بعد رفع لافتة كتب عليها "قتلة منذ 1939" خلال مباراة الفريق ضد نادي راكوف تشينستوكوفا البولندي، ضمن تصفيات
دوري
المؤتمر
الأوروبي
التي أقيمت في مدينة ديبريسين بهنغاريا، كما قامت الجماهير بتدنيس
العلم
البولندي.
Advertisement
وأدانت الرئاسة البولندية ووزارة الخارجية والاتحاد البولندي لكرة القدم، إضافة إلى السفارة
الإسرائيلية
في وارسو، هذه التصرفات، معتبرين أنها إساءة لذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية، ومن بينهم ثلاثة ملايين يهودي.
واعتبر الرئيس البولندي كارول ناوروكي اللافتة "إهانة للتاريخ"، فيما وصف رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم، تشيزاري كوليشا، ما حدث بأنه "تزوير للتاريخ"، مؤكدًا أنه سيطالب
الاتحاد الأوروبي
لكرة القدم باتخاذ إجراءات صارمة.
وتشير اللافتة إلى اتهام البولنديين بالمشاركة في قتل اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، رغم أن بولندا كانت ضحية غزو واحتلال ألماني عام 1939، ولم تكن لها حكومة متعاونة مع النازيين. ومع ذلك، يعترف المؤرخون بوجود حالات فردية شارك فيها بعض البولنديين في الإضرار باليهود أو تسليمهم للنازيين.
وتأتي هذه الحادثة في سياق خلافات مستمرة بين بولندا وإسرائيل حول رواية أحداث الحرب العالمية الثانية والهولوكوست، والتي شهدت تصاعدًا في 2021 و2022 على خلفية قضايا تتعلق باسترداد الممتلكات، وبرامج تعليمية عن المحرقة، وحتى احتمالية توقيف
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو إذا زار بولندا في ظل مذكرة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
تذاكر مباريات كرة القدم "وصفة طبية" لعلاج الاكتئاب في إنجلترا!
Lebanon 24
تذاكر مباريات كرة القدم "وصفة طبية" لعلاج الاكتئاب في إنجلترا!
15/08/2025 18:16:54
15/08/2025 18:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
إستراحة صور: إشكال بسبب خلاف على مباراة كرة قدم
Lebanon 24
إستراحة صور: إشكال بسبب خلاف على مباراة كرة قدم
15/08/2025 18:16:54
15/08/2025 18:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة دبلوماسية بين روسيا وأذربيجان
Lebanon 24
أزمة دبلوماسية بين روسيا وأذربيجان
15/08/2025 18:16:54
15/08/2025 18:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: الحرب بين إيران وإسرائيل يجب ألا تؤدي إلى أزمة لاجئين جديدة
Lebanon 24
الأمم المتحدة: الحرب بين إيران وإسرائيل يجب ألا تؤدي إلى أزمة لاجئين جديدة
15/08/2025 18:16:54
15/08/2025 18:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
رياضة
تابع
قد يعجبك أيضاً
تفاصيل يكشفها تقرير.. هكذا سعى نتنياهو إلى "إضعاف إسرائيل"!
Lebanon 24
تفاصيل يكشفها تقرير.. هكذا سعى نتنياهو إلى "إضعاف إسرائيل"!
11:00 | 2025-08-15
15/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل لقائه ببوتين... بمن اتّصل ترامب؟
Lebanon 24
قبل لقائه ببوتين... بمن اتّصل ترامب؟
10:49 | 2025-08-15
15/08/2025 10:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله العراقي" يرفض نزع السلاح في العراق ولبنان
Lebanon 24
"حزب الله العراقي" يرفض نزع السلاح في العراق ولبنان
10:30 | 2025-08-15
15/08/2025 10:30:09
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة أميركية تتحدث عن خطوة أولى اتخذها لبنان نحو استعادة سيادته.. هذا ما كشفته
Lebanon 24
صحيفة أميركية تتحدث عن خطوة أولى اتخذها لبنان نحو استعادة سيادته.. هذا ما كشفته
10:30 | 2025-08-15
15/08/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ ألقى مناشير تحذيريّة لسكان غزة: للإخلاء فوراً
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ ألقى مناشير تحذيريّة لسكان غزة: للإخلاء فوراً
10:18 | 2025-08-15
15/08/2025 10:18:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
07:00 | 2025-08-15
15/08/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
13:57 | 2025-08-14
14/08/2025 01:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستقوم إسرائيل بعمل عسكريّ مفاجىء في لبنان؟.. هذا ما كشفه باحثٌ
Lebanon 24
هل ستقوم إسرائيل بعمل عسكريّ مفاجىء في لبنان؟.. هذا ما كشفه باحثٌ
12:00 | 2025-08-14
14/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة تُغادر لبنان مع عائلتها: الوداع ليس سهلاً (صورة)
Lebanon 24
فنانة تُغادر لبنان مع عائلتها: الوداع ليس سهلاً (صورة)
08:58 | 2025-08-15
15/08/2025 08:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
يحتاج لـ30 إبرة... إليكم ما حصل مع وزير سابق في منطقة جبليّة
Lebanon 24
يحتاج لـ30 إبرة... إليكم ما حصل مع وزير سابق في منطقة جبليّة
08:51 | 2025-08-15
15/08/2025 08:51:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:00 | 2025-08-15
تفاصيل يكشفها تقرير.. هكذا سعى نتنياهو إلى "إضعاف إسرائيل"!
10:49 | 2025-08-15
قبل لقائه ببوتين... بمن اتّصل ترامب؟
10:30 | 2025-08-15
"حزب الله العراقي" يرفض نزع السلاح في العراق ولبنان
10:30 | 2025-08-15
صحيفة أميركية تتحدث عن خطوة أولى اتخذها لبنان نحو استعادة سيادته.. هذا ما كشفته
10:18 | 2025-08-15
الجيش الإسرائيليّ ألقى مناشير تحذيريّة لسكان غزة: للإخلاء فوراً
10:00 | 2025-08-15
مشروع "E1 الاستيطاني".. هكذا تقضي إسرائيل على فلسطين
فيديو
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
15/08/2025 18:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
15/08/2025 18:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
15/08/2025 18:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24