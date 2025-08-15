أزمة دبلوماسية بين بولندا وإسرائيل بسبب مباراة كرة القدم.. فما القصة؟ (صورة)

أثارت جماهير نادي مكابي حيفا غضبًا واسعًا في بولندا بعد رفع لافتة كتب عليها "قتلة منذ 1939" خلال مباراة الفريق ضد نادي راكوف تشينستوكوفا البولندي، ضمن تصفيات المؤتمر التي أقيمت في مدينة ديبريسين بهنغاريا، كما قامت الجماهير بتدنيس البولندي.

وأدانت الرئاسة البولندية ووزارة الخارجية والاتحاد البولندي لكرة القدم، إضافة إلى السفارة في وارسو، هذه التصرفات، معتبرين أنها إساءة لذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية، ومن بينهم ثلاثة ملايين يهودي.



واعتبر الرئيس البولندي كارول ناوروكي اللافتة "إهانة للتاريخ"، فيما وصف رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم، تشيزاري كوليشا، ما حدث بأنه "تزوير للتاريخ"، مؤكدًا أنه سيطالب لكرة القدم باتخاذ إجراءات صارمة.





وتشير اللافتة إلى اتهام البولنديين بالمشاركة في قتل اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، رغم أن بولندا كانت ضحية غزو واحتلال ألماني عام 1939، ولم تكن لها حكومة متعاونة مع النازيين. ومع ذلك، يعترف المؤرخون بوجود حالات فردية شارك فيها بعض البولنديين في الإضرار باليهود أو تسليمهم للنازيين.

وتأتي هذه الحادثة في سياق خلافات مستمرة بين بولندا وإسرائيل حول رواية أحداث الحرب العالمية الثانية والهولوكوست، والتي شهدت تصاعدًا في 2021 و2022 على خلفية قضايا تتعلق باسترداد الممتلكات، وبرامج تعليمية عن المحرقة، وحتى احتمالية توقيف بنيامين نتنياهو إذا زار بولندا في ظل مذكرة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. (روسيا اليوم)