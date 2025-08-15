Advertisement

عربي-دولي

ليبيا ترحّل مئات المصريين.. والكشف عن إصابة بالإيدز

Lebanon 24
15-08-2025 | 12:45
A-
A+
Doc-P-1405134-638908843972932856.png
Doc-P-1405134-638908843972932856.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا ترحيل 274 مهاجراً غير شرعي من الجنسية المصرية عبر منفذ إمساعد البري، من بينهم حالة إصابة مؤكدة بفيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز).
Advertisement
وأكد الجهاز، في بيان على صفحته بفيسبوك، أن الخطوة تأتي ضمن خطة لتكثيف الجهود الأمنية للحد من الهجرة غير الشرعية وتعزيز الاستقرار داخل المدن وعلى أطرافها.
 
كما كشف البيان عن تغييرات في خطط انتشار الغرفة الأمنية المشتركة، حيث انتقلت من التمركز داخل مدينة طبرق إلى الانتشار في محاور وطرق صحراوية جنوبها، في محاولة لقطع "شرايين التهريب"
.
وأسفرت عمليات تمشيط موسعة عن ضبط 167 مهاجراً آخر من جنسيات مصرية وسودانية، نُقلوا جميعاً إلى مركز إيواء طبرق لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لترحيلهم.

مواضيع ذات صلة
ليبيا.. ترحيل طوعي لمهاجرين مصريين غير شرعيين
lebanon 24
16/08/2025 02:19:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس المصري: استقرار ليبيا السياسي والأمني جزء لا يتجزأ من استقرار مصر
lebanon 24
16/08/2025 02:19:38 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يردّ على ليبيا: إطلاق القذافي مشروط بكشف مصير الامام الصدر
lebanon 24
16/08/2025 02:19:38 Lebanon 24 Lebanon 24
إلى إسواتيني في افريقيا.. إدارة ترامب ترحّل مهاجرين
lebanon 24
16/08/2025 02:19:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:06 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:59 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:54 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:46 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:06 | 2025-08-15
16:59 | 2025-08-15
16:54 | 2025-08-15
16:46 | 2025-08-15
16:38 | 2025-08-15
16:35 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24