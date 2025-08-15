ليبيا ترحّل مئات المصريين.. والكشف عن إصابة بالإيدز

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ترحيل 274 مهاجراً غير شرعي من الجنسية عبر منفذ إمساعد البري، من بينهم حالة إصابة مؤكدة بفيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

وأكد الجهاز، في بيان على صفحته بفيسبوك، أن الخطوة تأتي ضمن خطة لتكثيف الجهود الأمنية للحد من الهجرة غير الشرعية وتعزيز الاستقرار داخل المدن وعلى أطرافها.

كما كشف البيان عن تغييرات في خطط انتشار الغرفة الأمنية المشتركة، حيث انتقلت من التمركز داخل مدينة طبرق إلى الانتشار في محاور وطرق صحراوية جنوبها، في محاولة لقطع "شرايين التهريب"

وأسفرت عمليات تمشيط موسعة عن ضبط 167 مهاجراً آخر من جنسيات وسودانية، نُقلوا جميعاً إلى مركز إيواء طبرق لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لترحيلهم.