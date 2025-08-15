Advertisement

عربي-دولي

فيضانات مدمّرة في باكستان.. عشرات القتلى ومناطق غرقت بأكملها

Lebanon 24
15-08-2025 | 12:52
لقي أكثر من 210 أشخاص مصرعهم في باكستان جراء فيضانات وسيول جارفة اجتاحت شمال البلاد، بينهم 5 من فرق الإنقاذ لقوا حتفهم إثر تحطم مروحيتهم أثناء مهمة إغاثة.

الفيضانات، الناتجة عن أمطار طوفانية مفاجئة، ضربت أقاليم خيبر باختونخوا، وجيلجيت بالتستان، والشطر الباكستاني من كشمير، متسببة في انهيارات أرضية ودمار واسع للبنية التحتية.
ووفق بيانات الهيئة الإقليمية لإدارة الكوارث، فقد سُجلت الحصيلة الأكبر في إقليم خيبر باختونخوا، حيث بلغ عدد الضحايا 189 شخصاً، بينهم 12 طفلاً، فيما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية وسط مخاوف من ارتفاع عدد القتلى.

كما تسببت الفيضانات في تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمنازل، وقطع عدد من الطرق السريعة في جيلجيت بالتستان، بينما شهدت مظفر آباد في كشمير انهيار ستة جسور معلقة، ما فاقم عزلة المناطق المنكوبة.

ومنذ أواخر حزيران، تسببت الأمطار الموسمية في دمار هائل شمال باكستان، وأجبرت عشرات العائلات على النزوح إلى مناطق أكثر أماناً، وسط استمرار تحذيرات السلطات من موجات أمطار جديدة.
