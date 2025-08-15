من "الطائرة".. ترامب يهدد بالانسحاب من "قمة ألاسكا" مع بوتين

هدّد الرئيس الأميركي ، الجمعة، بالانسحاب من الاجتماع مع نظيره الروسي في ألاسكا، إذا لم يمض على ما يرام.

Advertisement



وقال ، في حوار أجراه مع قناة "فوكس نيوز" من داخل الطائرة الرئاسية التي تقله إلى ألاسكا: "لا أعرف ما الذي سيُنجح القمة مع ، لا أعرف. لا يوجد شيء ثابت. أريد أشياء معينة. أريد وقف إطلاق النار".





وتابع:" أعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام، وإذا لم يحدث ذلك، فسوف أعود إلى بسرعة كبيرة". وقال ، في حوار أجراه مع قناة "فوكس نيوز" من داخل الطائرة الرئاسية التي تقله إلى ألاسكا: "لا أعرف ما الذي سيُنجح القمة مع ، لا أعرف. لا يوجد شيء ثابت. أريد أشياء معينة. أريد وقف إطلاق النار".وتابع:" أعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام، وإذا لم يحدث ذلك، فسوف أعود إلى بسرعة كبيرة".

وأعاد المذيع طرح السؤال: "إذا لم يحدث ذلك، ستنسحب؟"، فرد ترامب: "أجل سأنسحب".





وبشأن الحرب الروسية ، قال ترامب: "أريد أن أرى وقفا سريعا لإطلاق النار... لن أكون سعيدا إذا لم نتوصل لذلك اليوم".

وأضاف: " والرئيس الأوكراني سينخرطان أيضا في الأمر"، مستدركا: "أوروبا لا تملي علي ما أفعله".