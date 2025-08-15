29
عربي-دولي
من "الطائرة".. ترامب يهدد بالانسحاب من "قمة ألاسكا" مع بوتين
Lebanon 24
15-08-2025
|
13:52
photos
هدّد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، الجمعة، بالانسحاب من الاجتماع مع نظيره الروسي
فلاديمير بوتين
في ألاسكا، إذا لم يمض على ما يرام.
وقال
ترامب
، في حوار أجراه مع قناة "فوكس نيوز" من داخل الطائرة الرئاسية التي تقله إلى ألاسكا: "لا أعرف ما الذي سيُنجح القمة مع
بوتين
، لا أعرف. لا يوجد شيء ثابت. أريد أشياء معينة. أريد وقف إطلاق النار".
وتابع:" أعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام، وإذا لم يحدث ذلك، فسوف أعود إلى
واشنطن
بسرعة كبيرة".
وأعاد المذيع طرح السؤال: "إذا لم يحدث ذلك، ستنسحب؟"، فرد ترامب: "أجل سأنسحب".
وبشأن الحرب الروسية
الأوكرانية
، قال ترامب: "أريد أن أرى وقفا سريعا لإطلاق النار... لن أكون سعيدا إذا لم نتوصل لذلك اليوم".
وأضاف: "
أوروبا
والرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
سينخرطان أيضا في الأمر"، مستدركا: "أوروبا لا تملي علي ما أفعله".
