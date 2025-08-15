Advertisement

عربي-دولي

مصر وفلسطين يخططان لزيارة تفقدية لمعبر رفح.. هل من جديد؟

15-08-2025 | 15:47
أفادت مصادر مصرية مطلعة أن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ورئيس وزراء دولة فلسطين، محمد مصطفى، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين، سيزورون معبر رفح البري يوم الاثنين المقبل، في خطوة تهدف إلى متابعة الأوضاع الميدانية والإنسانية في القطاع.
وأوضحت المصادر أن الزيارة ستشمل جولة تفقدية في المستشفى الميداني بالمنطقة، وساحة المعبر، بالإضافة إلى المخازن اللوجستية الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية الموجهة لسكان غزة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مصر لدعم الأشقاء في القطاع، حيث تؤكد القاهرة على استمرار فتح معبر رفح من الجانب المصري، رغم وجود عراقيل من الجيش الإسرائيلي المسيطر على الجانب الآخر داخل غزة، والتي تعيق مرور المساعدات إلى السكان.

وفي سياق متصل، أشار الجيش المصري في بيان رسمي إلى أن مطار العريش في سيناء استقبل 1022 طائرة أجنبية محملة بـ27247 طنًا من المساعدات الإنسانية الموجهة إلى غزة. كما نقلت مصر منذ بدء الحرب في تشرين الأول 2023 نحو 45125 شاحنة محملة بـ500 ألف طن من المساعدات الطبية والغذائية، إضافة إلى 209 سيارات إسعاف و81380 كم طن من الوقود، إلى جانب 168 عملية إسقاط جوي حملت 3730 طنًا من المساعدات الإنسانية.
