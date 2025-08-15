Advertisement

عربي-دولي

خارطة الصراع تتكشف.. روسيا تسيطر على 19% من أوكرانيا

Lebanon 24
15-08-2025 | 17:06
أثار تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن "تبادل محتمل للأراضي بين كييف وموسكو" موجة مخاوف أوروبية، دفعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتأكيد مجدداً، خلال لقائه زعماء أوروبيين الأربعاء، أن "الأوكرانيين وحدهم المخولون التفاوض حول مسألة تبادل الأراضي".
وفي المقابل، تساءلت كييف عن طبيعة الأراضي التي قد "تتبادلها" مع موسكو، مجددة رفضها القاطع الانسحاب من أي جزء من أراضيها لصالح القوات الروسية.

ووفق تقرير لوكالة "رويترز"، تسيطر روسيا منذ غزوها أوكرانيا في فبراير 2022 على نحو 114,500 كيلومتر مربع، أي ما يعادل 19% من أراضي البلاد، تشمل شبه جزيرة القرم وأجزاء واسعة من شرق وجنوب شرق أوكرانيا.

القرم.. العقدة الأقدم

استولت القوات الروسية على شبه جزيرة القرم عام 2014، وضمتها بعد استفتاء مثير للجدل. وتبلغ مساحتها نحو 27 ألف كيلومتر مربع، وتعتبرها أوكرانيا جزءاً لا يتجزأ من سيادتها، فيما يعترف معظم العالم بحدودها لعام 1991.

دونباس.. قلب المعارك

تسيطر روسيا على 88% من إقليم دونباس شرق أوكرانيا، بما في ذلك كامل لوغانسك و75% من دونيتسك، فيما تركز موسكو عملياتها على جبهة دونيتسك.

الجنوب.. زابوريجيا وخيرسون

في الجنوب الشرقي، تسيطر روسيا على 74% من منطقتي زابوريجيا وخيرسون، أي نحو 41,176 كيلومتراً مربعاً، بينما تتمسك أوكرانيا ببقية المساحة.

أطماع إضافية وجيوب صغيرة

تحتفظ روسيا أيضاً بأجزاء من خاركيف وسومي وميكولايف ودنيبروبتروفسك، وسط مزاعم بإنشاء "منطقة عازلة" في سومي لحماية أراضيها.

شرعية موضع نزاع

تعترف موسكو بالمناطق التي ضمتها كأقاليم روسية، بينما تؤكد كييف ومعظم دول العالم أنها أراضٍ أوكرانية محتلة.

وفي ظل تعقّد المشهد، تبقى شروط بوتين للسلام، وعلى رأسها اعتراف أوكرانيا بالمكاسب الإقليمية الروسية وحيادها العسكري، عقبة كبرى أمام أي اتفاق محتمل.
 
(العربية)
