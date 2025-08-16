عشرات القتلى في الجزائر بعد سقوط حافلة في مجرى نهر

أعلن جهاز الدفاع المدني في ، مساء أمس الجمعة، وفاة 18 شخصا وإصابة 10 آخرين، جراء سقوط حافلة من جسر في مجرى وادي الحراش بالعاصمة الجزائرية.

وتم اسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى المحلي.



فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.

وأظهر شريط فيديو انتشر على ، اللحظات الأولى للحادث وتدخل مواطنين ألقوا بأنفسهم في الوادي من أجل إنقاذ العالقين داخل الحافلة قبل أن تلتحق عناصر الحماية المدنية ( الدفاع المدني).



في حين أوضح أن الحافلة كانت تضم نحو 35 شخصاً، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.



بينما خلفت الواقعة حالة من الحزن والصدمة بين العديد من الجزائريين، حيث طالب العديد منهم عبر مواقع التواصل، بالتحقيق في الحادث لمعرفة الأسباب.