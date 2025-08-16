Advertisement

عربي-دولي

عشرات القتلى في الجزائر بعد سقوط حافلة في مجرى نهر

Lebanon 24
16-08-2025 | 01:34
A-
A+
Doc-P-1405291-638909301520958413.webp
Doc-P-1405291-638909301520958413.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن جهاز الدفاع المدني في الجزائر، مساء أمس الجمعة، وفاة 18 شخصا وإصابة 10 آخرين، جراء سقوط حافلة من جسر في مجرى وادي الحراش بالعاصمة الجزائرية.
Advertisement
وتم اسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.
وأظهر شريط فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اللحظات الأولى للحادث وتدخل مواطنين ألقوا بأنفسهم في الوادي من أجل إنقاذ العالقين داخل الحافلة قبل أن تلتحق عناصر الحماية المدنية ( الدفاع المدني).

في حين أوضح شاهد عيان أن الحافلة كانت تضم نحو 35 شخصاً، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

بينما خلفت الواقعة حالة من الحزن والصدمة بين العديد من الجزائريين، حيث طالب العديد منهم عبر مواقع التواصل، بالتحقيق في الحادث لمعرفة الأسباب.
مواضيع ذات صلة
فيضانات في كشمير الهندية وسقوط عشرات القتلى
lebanon 24
16/08/2025 10:18:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تحطم مقاتلة في بنغلادش.. وسقوط عشرات القتلى
lebanon 24
16/08/2025 10:18:42 Lebanon 24 Lebanon 24
عشرات القتلى والمفقودين بعد سيول مدمرة ومميتة في ولاية تكساس الأميركية (فيديو)
lebanon 24
16/08/2025 10:18:42 Lebanon 24 Lebanon 24
هجوم إرهابي يستهدف كنيسة في الكونغو.. سقوط عشرات القتلى
lebanon 24
16/08/2025 10:18:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:59 | 2025-08-16
02:52 | 2025-08-16
02:36 | 2025-08-16
02:12 | 2025-08-16
01:45 | 2025-08-16
01:14 | 2025-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24