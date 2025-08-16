Advertisement

عربي-دولي

مأساة غزة مستمرة.. 350 ألف مريض لا يجدون أدويتهم!

Lebanon 24
16-08-2025 | 06:37
A-
A+
Doc-P-1405396-638909489243035274.jpg
Doc-P-1405396-638909489243035274.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذر مدير جمعية العودة الصحية والمجتمعية، رأفت المجدلاوي، اليوم السبت، من الوضع الصحي المتدهور في قطاع غزة، مشيراً إلى أن نحو 350 ألف مريض يعانون من أمراض مزمنة ولا يجدون أدويتهم الأساسية.
Advertisement

ويأتي هذا التحذير فيما تواصل إسرائيل شنّ عدوانها على قطاع غزة منذ 22 شهراً ما أسفر عن عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

وكان الجيش الإسرائيلي عمد منذ بدئه حرب الإبادة إلى استهداف مستشفيات غزة ومنظومتها الصحية، وأخرج معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة، ما عرض حياة المرضى والجرحى للخطر، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وفي حديث للتلفزيون العربي من دير البلح، أوضح المجدلاوي أن الفئات الأكثر تضرراً تشمل الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، حيث يُقدّر عددهم بنحو 500 ألف مواطن غير قادرين على الوصول إلى الغذاء.

وقال إن هؤلاء يضطرون لبذل جهود مضنية تمتد لأيام للحصول على وجبة واحدة، ما يعكس مؤشرات كارثية لانهيار النظام الصحي في القطاع.


والمجدلاوي لفت إلى أن الأزمة لا تقتصر على الجوع والعطش، بل تشمل أيضاً نقصاً حاداً في الأدوية والمستلزمات الطبية، إذ إن 60% من المستهلكات الطبية غير متوفرة، وما تبقى منها لا يغطي احتياجات المستشفيات.

كذلك، أشار إلى أن ما يقرب من 350 ألف مواطن يعانون من نقص حاد في الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، متحدثاً عن عودة انتشار الأوبئة والأمراض الفيروسية التي كانت نادرة في قطاع غزة، نتيجة تدهور الظروف الصحية، مؤكداً أن منظومة الرعاية الثانوية تعاني من ضعف شديد، إذ لا يعمل سوى 18 مستشفى بشكل جزئي.

وفي ما يتعلق بالمساعدات، أوضح أن 70 شاحنة فقط تدخل غزة يومياً، وهي كمية غير كافية لتلبية احتياجات السكان.

واختتم المجدلاوي بالتأكيد على أن سكان غزة بحاجة ماسة إلى توفير مجموعة واسعة من السلع الطبية والإنسانية، لضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة. (التلفزيون العربي)

مواضيع ذات صلة
60 ألف شهيد في غزة... والمجزرة مستمرة
lebanon 24
16/08/2025 22:38:00 Lebanon 24 Lebanon 24
اختراق ضخم يكشف بيانات أكثر من 900 ألف مريض
lebanon 24
16/08/2025 22:38:00 Lebanon 24 Lebanon 24
عبدالله: هناك مرضى في لبنان يموتون في منازلهم وهناك أشخاص لا يستطيعون تأمين الدواء
lebanon 24
16/08/2025 22:38:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ثلث سكان غزة لا يجدون ما يأكلونه.. والجوع يحاصر الأطفال والنساء
lebanon 24
16/08/2025 22:38:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:28 | 2025-08-16
14:55 | 2025-08-16
14:30 | 2025-08-16
14:20 | 2025-08-16
13:57 | 2025-08-16
13:37 | 2025-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24