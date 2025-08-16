مأساة غزة مستمرة.. 350 ألف مريض لا يجدون أدويتهم!

حذر مدير جمعية العودة الصحية والمجتمعية، رأفت المجدلاوي، اليوم السبت، من الوضع الصحي المتدهور في ، مشيراً إلى أن نحو 350 ألف مريض يعانون من أمراض مزمنة ولا يجدون أدويتهم الأساسية.

ويأتي هذا التحذير فيما تواصل شنّ عدوانها على قطاع غزة منذ 22 شهراً ما أسفر عن عشرات آلاف والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.



وكان الجيش عمد منذ بدئه حرب الإبادة إلى استهداف مستشفيات غزة ومنظومتها الصحية، وأخرج معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة، ما عرض حياة المرضى والجرحى للخطر، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.



وفي حديث للتلفزيون العربي من دير البلح، أوضح المجدلاوي أن الفئات الأكثر تضرراً تشمل الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، حيث يُقدّر عددهم بنحو 500 ألف مواطن غير قادرين على الوصول إلى الغذاء.



وقال إن هؤلاء يضطرون لبذل جهود مضنية تمتد لأيام للحصول على وجبة واحدة، ما يعكس مؤشرات كارثية لانهيار النظام الصحي في القطاع.





والمجدلاوي لفت إلى أن الأزمة لا تقتصر على الجوع والعطش، بل تشمل أيضاً نقصاً حاداً في الأدوية والمستلزمات الطبية، إذ إن 60% من المستهلكات الطبية غير متوفرة، وما تبقى منها لا يغطي احتياجات المستشفيات.



كذلك، أشار إلى أن ما يقرب من 350 ألف مواطن يعانون من نقص حاد في الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، متحدثاً عن عودة انتشار الأوبئة والأمراض الفيروسية التي كانت نادرة في قطاع غزة، نتيجة تدهور الظروف الصحية، مؤكداً أن منظومة الرعاية الثانوية تعاني من ضعف شديد، إذ لا يعمل سوى 18 مستشفى بشكل جزئي.



وفي ما يتعلق بالمساعدات، أوضح أن 70 شاحنة فقط تدخل غزة يومياً، وهي كمية غير كافية لتلبية احتياجات السكان.



واختتم المجدلاوي بالتأكيد على أن بحاجة ماسة إلى توفير مجموعة واسعة من السلع الطبية والإنسانية، لضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة. (التلفزيون العربي)



