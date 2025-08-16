29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
21
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مأساة غزة مستمرة.. 350 ألف مريض لا يجدون أدويتهم!
Lebanon 24
16-08-2025
|
06:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر مدير جمعية العودة الصحية والمجتمعية، رأفت المجدلاوي، اليوم السبت، من الوضع الصحي المتدهور في
قطاع غزة
، مشيراً إلى أن نحو 350 ألف مريض يعانون من أمراض مزمنة ولا يجدون أدويتهم الأساسية.
Advertisement
ويأتي هذا التحذير فيما تواصل
إسرائيل
شنّ عدوانها على قطاع غزة منذ 22 شهراً ما أسفر عن عشرات آلاف
الشهداء
والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.
وكان الجيش
الإسرائيلي
عمد منذ بدئه حرب الإبادة إلى استهداف مستشفيات غزة ومنظومتها الصحية، وأخرج معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة، ما عرض حياة المرضى والجرحى للخطر، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
وفي حديث للتلفزيون العربي من دير البلح، أوضح المجدلاوي أن الفئات الأكثر تضرراً تشمل الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، حيث يُقدّر عددهم بنحو 500 ألف مواطن غير قادرين على الوصول إلى الغذاء.
وقال إن هؤلاء يضطرون لبذل جهود مضنية تمتد لأيام للحصول على وجبة واحدة، ما يعكس مؤشرات كارثية لانهيار النظام الصحي في القطاع.
والمجدلاوي لفت إلى أن الأزمة لا تقتصر على الجوع والعطش، بل تشمل أيضاً نقصاً حاداً في الأدوية والمستلزمات الطبية، إذ إن 60% من المستهلكات الطبية غير متوفرة، وما تبقى منها لا يغطي احتياجات المستشفيات.
كذلك، أشار إلى أن ما يقرب من 350 ألف مواطن يعانون من نقص حاد في الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، متحدثاً عن
عودة انتشار الأوبئة والأمراض الفيروسية التي كانت نادرة في قطاع غزة، نتيجة تدهور الظروف الصحية، مؤكداً أن منظومة الرعاية الثانوية تعاني من ضعف شديد، إذ لا يعمل سوى 18 مستشفى بشكل جزئي.
وفي ما يتعلق بالمساعدات، أوضح أن 70 شاحنة فقط تدخل غزة يومياً، وهي كمية غير كافية لتلبية احتياجات السكان.
واختتم المجدلاوي بالتأكيد على أن
سكان غزة
بحاجة ماسة إلى توفير مجموعة واسعة من السلع الطبية والإنسانية، لضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة.
(التلفزيون العربي)
مواضيع ذات صلة
60 ألف شهيد في غزة... والمجزرة مستمرة
Lebanon 24
60 ألف شهيد في غزة... والمجزرة مستمرة
16/08/2025 22:38:00
16/08/2025 22:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اختراق ضخم يكشف بيانات أكثر من 900 ألف مريض
Lebanon 24
اختراق ضخم يكشف بيانات أكثر من 900 ألف مريض
16/08/2025 22:38:00
16/08/2025 22:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عبدالله: هناك مرضى في لبنان يموتون في منازلهم وهناك أشخاص لا يستطيعون تأمين الدواء
Lebanon 24
عبدالله: هناك مرضى في لبنان يموتون في منازلهم وهناك أشخاص لا يستطيعون تأمين الدواء
16/08/2025 22:38:00
16/08/2025 22:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلث سكان غزة لا يجدون ما يأكلونه.. والجوع يحاصر الأطفال والنساء
Lebanon 24
ثلث سكان غزة لا يجدون ما يأكلونه.. والجوع يحاصر الأطفال والنساء
16/08/2025 22:38:00
16/08/2025 22:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
شائعة "شبكة تجارة الأعضاء" في الغربية تثير الجدل.. والسلطات المصرية توضح
Lebanon 24
شائعة "شبكة تجارة الأعضاء" في الغربية تثير الجدل.. والسلطات المصرية توضح
15:28 | 2025-08-16
16/08/2025 03:28:50
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية تؤيد الجهود الدولية لإنهاء الحرب في أوكرانيا بالطرق السلمية
Lebanon 24
السعودية تؤيد الجهود الدولية لإنهاء الحرب في أوكرانيا بالطرق السلمية
14:55 | 2025-08-16
16/08/2025 02:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا ينتظر سوريا في أيلول؟ حدثٌ مهمّ جداً
Lebanon 24
ماذا ينتظر سوريا في أيلول؟ حدثٌ مهمّ جداً
14:30 | 2025-08-16
16/08/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ملك البحرين يهنئ ترامب على القمة التاريخية مع بوتين في ألاسكا
Lebanon 24
ملك البحرين يهنئ ترامب على القمة التاريخية مع بوتين في ألاسكا
14:20 | 2025-08-16
16/08/2025 02:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعبوة ناسفة.. تفجير يهزّ دمشق (صور)
Lebanon 24
بعبوة ناسفة.. تفجير يهزّ دمشق (صور)
13:57 | 2025-08-16
16/08/2025 01:57:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رسالة مدويّة يطلقها جنوبيون.. ماذا حصل بعد خطاب نعيم قاسم؟
Lebanon 24
رسالة مدويّة يطلقها جنوبيون.. ماذا حصل بعد خطاب نعيم قاسم؟
10:30 | 2025-08-16
16/08/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟
13:47 | 2025-08-16
16/08/2025 01:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطر سيناريو إسرائيليّ ضد لبنان.. ما هو؟
Lebanon 24
أخطر سيناريو إسرائيليّ ضد لبنان.. ما هو؟
15:48 | 2025-08-15
15/08/2025 03:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
12:01 | 2025-08-16
16/08/2025 12:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد الشرع أمام "مأزق كبير".. هذا ما قيلَ في إسرائيل
Lebanon 24
أحمد الشرع أمام "مأزق كبير".. هذا ما قيلَ في إسرائيل
16:38 | 2025-08-15
15/08/2025 04:38:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:28 | 2025-08-16
شائعة "شبكة تجارة الأعضاء" في الغربية تثير الجدل.. والسلطات المصرية توضح
14:55 | 2025-08-16
السعودية تؤيد الجهود الدولية لإنهاء الحرب في أوكرانيا بالطرق السلمية
14:30 | 2025-08-16
ماذا ينتظر سوريا في أيلول؟ حدثٌ مهمّ جداً
14:20 | 2025-08-16
ملك البحرين يهنئ ترامب على القمة التاريخية مع بوتين في ألاسكا
13:57 | 2025-08-16
بعبوة ناسفة.. تفجير يهزّ دمشق (صور)
13:37 | 2025-08-16
زلزال جديد يضرب أستراليا
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
16/08/2025 22:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
16/08/2025 22:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
16/08/2025 22:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24