التجويع في غزة يودي بحياة 251 شخصًا بينهم 108 أطفال

Lebanon 24
16-08-2025 | 08:41
Doc-P-1405428-638909568062757599.png
Doc-P-1405428-638909568062757599.png photos 0
أفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، بأن عدد الوفيات نتيجة سياسة التجويع التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ارتفع إلى 251 شخصًا، بينهم 108 أطفال.
وأوضحت المصادر أن "مستشفيات غزة سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية وفاة 11 شخصا، بينهم طفل، نتيجة سوء التغذية".



ومنذ 2 آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدى إلى وقوع القطاع في حالة مجاعة، رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، مع السماح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان الفلسطينيين.

