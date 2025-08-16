29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
21
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
التجويع في غزة يودي بحياة 251 شخصًا بينهم 108 أطفال
Lebanon 24
16-08-2025
|
08:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء
الفلسطينية
"وفا"، اليوم السبت، بأن عدد الوفيات نتيجة سياسة التجويع التي تنتهجها
قوات الاحتلال الإسرائيلي
في
قطاع غزة
ارتفع إلى 251 شخصًا، بينهم 108 أطفال.
Advertisement
وأوضحت المصادر أن "
مستشفيات غزة
سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية وفاة 11 شخصا، بينهم طفل، نتيجة سوء التغذية".
ومنذ 2 آذار الماضي، تغلق
إسرائيل
جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدى إلى وقوع القطاع في حالة مجاعة، رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، مع السماح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان
الفلسطينيين
.
مواضيع ذات صلة
الصحة بغزة: 11 شهيدا جراء المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد إلى 251 بينهم 108 أطفال
Lebanon 24
الصحة بغزة: 11 شهيدا جراء المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد إلى 251 بينهم 108 أطفال
16/08/2025 22:38:36
16/08/2025 22:38:36
Lebanon 24
Lebanon 24
حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية: إصابة 14 شخصا بينهم أطفال في هجوم بمسيّرات روسية على أوديسا
Lebanon 24
حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية: إصابة 14 شخصا بينهم أطفال في هجوم بمسيّرات روسية على أوديسا
16/08/2025 22:38:36
16/08/2025 22:38:36
Lebanon 24
Lebanon 24
خلاف منزلي يُودي بحياة طفلة على يد والدها
Lebanon 24
خلاف منزلي يُودي بحياة طفلة على يد والدها
16/08/2025 22:38:36
16/08/2025 22:38:36
Lebanon 24
Lebanon 24
اطلاق نار داخل حانة في مدينة أناكوندا في ولاية مونتانا الاميركية يودي بحياة 4 أشخاص
Lebanon 24
اطلاق نار داخل حانة في مدينة أناكوندا في ولاية مونتانا الاميركية يودي بحياة 4 أشخاص
16/08/2025 22:38:36
16/08/2025 22:38:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
شائعة "شبكة تجارة الأعضاء" في الغربية تثير الجدل.. والسلطات المصرية توضح
Lebanon 24
شائعة "شبكة تجارة الأعضاء" في الغربية تثير الجدل.. والسلطات المصرية توضح
15:28 | 2025-08-16
16/08/2025 03:28:50
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية تؤيد الجهود الدولية لإنهاء الحرب في أوكرانيا بالطرق السلمية
Lebanon 24
السعودية تؤيد الجهود الدولية لإنهاء الحرب في أوكرانيا بالطرق السلمية
14:55 | 2025-08-16
16/08/2025 02:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا ينتظر سوريا في أيلول؟ حدثٌ مهمّ جداً
Lebanon 24
ماذا ينتظر سوريا في أيلول؟ حدثٌ مهمّ جداً
14:30 | 2025-08-16
16/08/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ملك البحرين يهنئ ترامب على القمة التاريخية مع بوتين في ألاسكا
Lebanon 24
ملك البحرين يهنئ ترامب على القمة التاريخية مع بوتين في ألاسكا
14:20 | 2025-08-16
16/08/2025 02:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعبوة ناسفة.. تفجير يهزّ دمشق (صور)
Lebanon 24
بعبوة ناسفة.. تفجير يهزّ دمشق (صور)
13:57 | 2025-08-16
16/08/2025 01:57:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رسالة مدويّة يطلقها جنوبيون.. ماذا حصل بعد خطاب نعيم قاسم؟
Lebanon 24
رسالة مدويّة يطلقها جنوبيون.. ماذا حصل بعد خطاب نعيم قاسم؟
10:30 | 2025-08-16
16/08/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟
13:47 | 2025-08-16
16/08/2025 01:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطر سيناريو إسرائيليّ ضد لبنان.. ما هو؟
Lebanon 24
أخطر سيناريو إسرائيليّ ضد لبنان.. ما هو؟
15:48 | 2025-08-15
15/08/2025 03:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
12:01 | 2025-08-16
16/08/2025 12:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد الشرع أمام "مأزق كبير".. هذا ما قيلَ في إسرائيل
Lebanon 24
أحمد الشرع أمام "مأزق كبير".. هذا ما قيلَ في إسرائيل
16:38 | 2025-08-15
15/08/2025 04:38:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:28 | 2025-08-16
شائعة "شبكة تجارة الأعضاء" في الغربية تثير الجدل.. والسلطات المصرية توضح
14:55 | 2025-08-16
السعودية تؤيد الجهود الدولية لإنهاء الحرب في أوكرانيا بالطرق السلمية
14:30 | 2025-08-16
ماذا ينتظر سوريا في أيلول؟ حدثٌ مهمّ جداً
14:20 | 2025-08-16
ملك البحرين يهنئ ترامب على القمة التاريخية مع بوتين في ألاسكا
13:57 | 2025-08-16
بعبوة ناسفة.. تفجير يهزّ دمشق (صور)
13:37 | 2025-08-16
زلزال جديد يضرب أستراليا
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
16/08/2025 22:38:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
16/08/2025 22:38:36
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
16/08/2025 22:38:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24