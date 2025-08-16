التجويع في غزة يودي بحياة 251 شخصًا بينهم 108 أطفال

Advertisement

أفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء "وفا"، اليوم السبت، بأن عدد الوفيات نتيجة سياسة التجويع التي تنتهجها في ارتفع إلى 251 شخصًا، بينهم 108 أطفال.وأوضحت المصادر أن " سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية وفاة 11 شخصا، بينهم طفل، نتيجة سوء التغذية".ومنذ 2 آذار الماضي، تغلق جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدى إلى وقوع القطاع في حالة مجاعة، رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، مع السماح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان .