عربي-دولي

في مقاطعتين... روسيا تعلن تحرير بلدتين

Lebanon 24
16-08-2025 | 09:18
Doc-P-1405441-638909622945833490.webp
Doc-P-1405441-638909622945833490.webp photos 0
حررت القوات الروسية بلدتين في دونيتسك ودنيبروبتروفسك، وكبّدت الجيش الأوكراني أكثر من 1300 خسارة بشرية، فيما واصلت تقدمها على مختلف المحاور خلال 24 ساعة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا: "تواصل قوات "الشمال" تقدمها في مقاطعة سومي شمال شرق أوكرانيا ومقاطعة خاركوف المحاذية وقضت على 170 عسكريا، ودمرت 3 مدرعات و4 مركبات و3 مدافع ومحطة حرب إلكترونية و10 مستودعات ذخيرة للعدو". 
تابع البيان: "حررت قوات "الغرب" الروسية بلدة كولوديزي في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 230 قتيلا ودمرت له مدرعتين و14 مركبة و3 مدافع و4 محطات حرب إلكترونية و4 مستودعات ذخيرة.حسنت قوات "الجنوب" مواقعها في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 220 قتيلا ودمرت له 3 مدرعات ومركبة و5 مدافع ومحطتي حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة". 


اضاف البيان: "عززت قوات "المركز" مواقعها في دونيتسك وكبدت العدو أكثر من 400 جندي و4 مدرعات و5 مركبات و3 مدافع.حررت قوات "الشرق" بلدة فورونوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك جنوب وسط أوكرانيا وكبدت العدو 215 قتيلا ودمرت له مدرعة و11 مركبة ومحطتي حرب إلكترونية".


أكمل: "تواصل قوات "دنيبر" تقدمها في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون جنوب أوكرانيا وكبدت العدو 80 قتيلا، ومدرعة و5 مركبات و5 مستودعات ذخيرة.تدمير مستودعات ذخيرة ومواقع لتخزين المسيّرات.إسقاط 5 قنابل موجهة وصاروخ "هيمارس" أمريكية.إسقاط 169 مسيرة". 
