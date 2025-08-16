29
ماذا دار بين ترامب وبوتين على السجادة الحمراء؟ قارئ شفاه يكشف!
Lebanon 24
16-08-2025
|
10:32
كشف قارئ شفاه مضمون الحوار الذي دار بين الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
ونظيره الروسي
فلاديمير بوتين على
السجادة الحمراء، خلال لقائهما لبحث سبل إنهاء الحرب في
أوكرانيا
.
ووفق اللقطات المصوّرة، ظهر الزعيمان وهما يتصافحان على المدرج قبل أن يستقلا مركبة واحدة باتجاه مبنى مجاور، حيث عُقد اجتماع موسّع بحضور وفديهما ومساعديهم.
ونقلت صحيفة "
ديلي
ميل"
البريطانية
عن قارئ شفاه قوله إن
ترامب
قال لبوتين عند اللقاء: "أخيرا"، مضيفا: "سعيد برؤيتك، وأقدّر حضورك". ورد
بوتين
بالقول: "أنا هنا لأساعدك". ورد ترامب: "سأساعدك".
وخلال التحية، قال بوتين إنه "سيضع حدا" للنزاع إذا طلب منه ذلك، مضيفا: "كل ما عليهم فعله هو أن يطلبوا". ورد ترامب: "آمل أن يحدث ذلك"، قبل أن يدعو بوتين لركوب السيارة قائلا: "لنمضِ قدما، الأمر جاد وطويل، يا لها من رحلة".
وقالت "ديلي ميل" إن ترامب سأل بوتين لاحقا إن كان يريد معرفة "الخلاصة"، قبل أن يجيبه: "إنه وقود شحن"، دون توضيح سياق الحديث.
