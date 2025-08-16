Advertisement

عربي-دولي

ماذا دار بين ترامب وبوتين على السجادة الحمراء؟ قارئ شفاه يكشف!

Lebanon 24
16-08-2025 | 10:32
A-
A+
Doc-P-1405442-638909627458352275.webp
Doc-P-1405442-638909627458352275.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف قارئ شفاه مضمون الحوار الذي دار بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على السجادة الحمراء، خلال لقائهما لبحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.
Advertisement


ووفق اللقطات المصوّرة، ظهر الزعيمان وهما يتصافحان على المدرج قبل أن يستقلا مركبة واحدة باتجاه مبنى مجاور، حيث عُقد اجتماع موسّع بحضور وفديهما ومساعديهم.


ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن قارئ شفاه قوله إن ترامب قال لبوتين عند اللقاء: "أخيرا"، مضيفا: "سعيد برؤيتك، وأقدّر حضورك". ورد بوتين بالقول: "أنا هنا لأساعدك". ورد ترامب: "سأساعدك".


وخلال التحية، قال بوتين إنه "سيضع حدا" للنزاع إذا طلب منه ذلك، مضيفا: "كل ما عليهم فعله هو أن يطلبوا". ورد ترامب: "آمل أن يحدث ذلك"، قبل أن يدعو بوتين لركوب السيارة قائلا: "لنمضِ قدما، الأمر جاد وطويل، يا لها من رحلة".


وقالت "ديلي ميل" إن ترامب سأل بوتين لاحقا إن كان يريد معرفة "الخلاصة"، قبل أن يجيبه: "إنه وقود شحن"، دون توضيح سياق الحديث.
مواضيع ذات صلة
اتصال بين بوتين ونتنياهو.. ماذا دار فيه؟
lebanon 24
16/08/2025 22:30:59 Lebanon 24 Lebanon 24
يكبرها بـ 29 عاماً.. النجم الشهير يتجنب قبلة حبيبته على السجادة الحمراء! (فيديو)
lebanon 24
16/08/2025 22:30:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا دار بين الوفدين السوريّ والإسرائيليّ في فرنسا؟.. مصدر يكشف معطيات مهمّة
lebanon 24
16/08/2025 22:30:59 Lebanon 24 Lebanon 24
كلام يثير الجدل.. قارئة شفاه تفجّر ما قاله بيزوس لسانشيز!
lebanon 24
16/08/2025 22:30:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:55 | 2025-08-16
14:30 | 2025-08-16
14:20 | 2025-08-16
13:57 | 2025-08-16
13:37 | 2025-08-16
13:27 | 2025-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24