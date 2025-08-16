ماذا دار بين ترامب وبوتين على السجادة الحمراء؟ قارئ شفاه يكشف!

Advertisement

ووفق اللقطات المصوّرة، ظهر الزعيمان وهما يتصافحان على المدرج قبل أن يستقلا مركبة واحدة باتجاه مبنى مجاور، حيث عُقد اجتماع موسّع بحضور وفديهما ومساعديهم.ونقلت صحيفة " ميل" عن قارئ شفاه قوله إن قال لبوتين عند اللقاء: "أخيرا"، مضيفا: "سعيد برؤيتك، وأقدّر حضورك". ورد بالقول: "أنا هنا لأساعدك". ورد ترامب: "سأساعدك".وخلال التحية، قال بوتين إنه "سيضع حدا" للنزاع إذا طلب منه ذلك، مضيفا: "كل ما عليهم فعله هو أن يطلبوا". ورد ترامب: "آمل أن يحدث ذلك"، قبل أن يدعو بوتين لركوب السيارة قائلا: "لنمضِ قدما، الأمر جاد وطويل، يا لها من رحلة".وقالت "ديلي ميل" إن ترامب سأل بوتين لاحقا إن كان يريد معرفة "الخلاصة"، قبل أن يجيبه: "إنه وقود شحن"، دون توضيح سياق الحديث.