29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
21
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بشأن أوكرانيا.. طلب من بوتين إلى ترامب
Lebanon 24
16-08-2025
|
11:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم السبت أن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
طالب بانسحاب
أوكرانيا
من منطقة دونيتسك الشرقية كشرط لإنهاء الحرب، لكنه أبلغ نظيره الأميركي
دونالد ترامب
بإمكانية تجميد بقية خط المواجهة إذا تمت الاستجابة لمطالبه الرئيسية.
Advertisement
ونقلت الصحيفة عن أربعة مصادر مطلعة القول إن
بوتين
قدم هذا الطلب خلال اجتماعه مع
ترامب
في ولاية ألاسكا أمس الجمعة.
وأضافت الصحفية أن بوتين أعلن أنه سيجمد خطوط المواجهة في منطقتي خيرسون وزابوريجيا الجنوبيتين مقابل السيطرة على دونيتسك.
مواضيع ذات صلة
أكسيوس: بوتين طلب من ترامب الاعتراف بالمناطق الـ 4 والقرم كجزء من روسيا
Lebanon 24
أكسيوس: بوتين طلب من ترامب الاعتراف بالمناطق الـ 4 والقرم كجزء من روسيا
16/08/2025 22:31:16
16/08/2025 22:31:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: إذا أحرزنا تقدما في المناقشات مع بوتين بشأن أوكرانيا سنبحث العلاقات الاقتصادية مع روسيا
Lebanon 24
ترامب: إذا أحرزنا تقدما في المناقشات مع بوتين بشأن أوكرانيا سنبحث العلاقات الاقتصادية مع روسيا
16/08/2025 22:31:16
16/08/2025 22:31:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن فلسطين... ماذا طلب نواب أميركيّون من ترامب؟
Lebanon 24
بشأن فلسطين... ماذا طلب نواب أميركيّون من ترامب؟
16/08/2025 22:31:16
16/08/2025 22:31:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: لست مسرورا من بوتين لأنه يقدم على قتل كثير من الأشخاص خلال حرب أوكرانيا
Lebanon 24
ترامب: لست مسرورا من بوتين لأنه يقدم على قتل كثير من الأشخاص خلال حرب أوكرانيا
16/08/2025 22:31:16
16/08/2025 22:31:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
السعودية تؤيد الجهود الدولية لإنهاء الحرب في أوكرانيا بالطرق السلمية
Lebanon 24
السعودية تؤيد الجهود الدولية لإنهاء الحرب في أوكرانيا بالطرق السلمية
14:55 | 2025-08-16
16/08/2025 02:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا ينتظر سوريا في أيلول؟ حدثٌ مهمّ جداً
Lebanon 24
ماذا ينتظر سوريا في أيلول؟ حدثٌ مهمّ جداً
14:30 | 2025-08-16
16/08/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ملك البحرين يهنئ ترامب على القمة التاريخية مع بوتين في ألاسكا
Lebanon 24
ملك البحرين يهنئ ترامب على القمة التاريخية مع بوتين في ألاسكا
14:20 | 2025-08-16
16/08/2025 02:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعبوة ناسفة.. تفجير يهزّ دمشق (صور)
Lebanon 24
بعبوة ناسفة.. تفجير يهزّ دمشق (صور)
13:57 | 2025-08-16
16/08/2025 01:57:04
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال جديد يضرب أستراليا
Lebanon 24
زلزال جديد يضرب أستراليا
13:37 | 2025-08-16
16/08/2025 01:37:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رسالة مدويّة يطلقها جنوبيون.. ماذا حصل بعد خطاب نعيم قاسم؟
Lebanon 24
رسالة مدويّة يطلقها جنوبيون.. ماذا حصل بعد خطاب نعيم قاسم؟
10:30 | 2025-08-16
16/08/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟
13:47 | 2025-08-16
16/08/2025 01:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطر سيناريو إسرائيليّ ضد لبنان.. ما هو؟
Lebanon 24
أخطر سيناريو إسرائيليّ ضد لبنان.. ما هو؟
15:48 | 2025-08-15
15/08/2025 03:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
12:01 | 2025-08-16
16/08/2025 12:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد الشرع أمام "مأزق كبير".. هذا ما قيلَ في إسرائيل
Lebanon 24
أحمد الشرع أمام "مأزق كبير".. هذا ما قيلَ في إسرائيل
16:38 | 2025-08-15
15/08/2025 04:38:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:55 | 2025-08-16
السعودية تؤيد الجهود الدولية لإنهاء الحرب في أوكرانيا بالطرق السلمية
14:30 | 2025-08-16
ماذا ينتظر سوريا في أيلول؟ حدثٌ مهمّ جداً
14:20 | 2025-08-16
ملك البحرين يهنئ ترامب على القمة التاريخية مع بوتين في ألاسكا
13:57 | 2025-08-16
بعبوة ناسفة.. تفجير يهزّ دمشق (صور)
13:37 | 2025-08-16
زلزال جديد يضرب أستراليا
13:27 | 2025-08-16
عن وقف إطلاق النار في غزة... هذه آخر المعلومات
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
16/08/2025 22:31:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
16/08/2025 22:31:16
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
16/08/2025 22:31:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24