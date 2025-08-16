بشأن أوكرانيا.. طلب من بوتين إلى ترامب

Advertisement

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم السبت أن طالب بانسحاب من منطقة دونيتسك الشرقية كشرط لإنهاء الحرب، لكنه أبلغ نظيره الأميركي بإمكانية تجميد بقية خط المواجهة إذا تمت الاستجابة لمطالبه الرئيسية.ونقلت الصحيفة عن أربعة مصادر مطلعة القول إن قدم هذا الطلب خلال اجتماعه مع في ولاية ألاسكا أمس الجمعة.وأضافت الصحفية أن بوتين أعلن أنه سيجمد خطوط المواجهة في منطقتي خيرسون وزابوريجيا الجنوبيتين مقابل السيطرة على دونيتسك.