عربي-دولي

لملاحقة "الجواسيس".. حملة اعتقالات واسعة في إيران

Lebanon 24
16-08-2025 | 11:56
كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية أن إيران نفذت حملة اعتقالات طالت عشرات الأشخاص، وذلك بعد صدور أوامر بمطاردة قوات الأمن للجواسيس الذين ساعدوا إسرائيل في اغتيال كبار القادة العسكريين والعلماء في إيران.
وجرى توجيه نداء إلى الإيرانيين لتسليم الأشخاص "المشتبه بهم" للشرطة أسفر عن اعتقال الآلاف، علماً أنه جرى مؤخراً إعدام جاسوس قيل إنه تعامل مع إسرائيل. 
وذكرت تايمز أن إيران تعرضت لإذلال شديد في حربها الأخيرة مع إسرائيل، عندما بدأت الحرب بمهمة إسرائيلية سرية شلّت الدفاعات الجوية للبلاد، قبل موجة من الغارات الجوية التي قطعت رؤوس الجيش الإيراني وقتلت ما يقرب من 20 عالما نوويا.
 
 
كذلك، ظهر أن المخابرات الإسرائيلية قد اخترقت البلاد بعمق على أعلى المستويات، مع إنشاء شبكات من خلايا الكوماندوز التي برزت للعمل خلال الحرب.
 
ونشرت إسرائيل بعض اللقطات لهؤلاء الكوماندوز وهم يخربون الدفاعات الجوية الإيرانية بطائرات مسيرة، مما سمح لإسرائيل بالتحرك بحرية في المجال الجوي الإيراني خلال الحرب.
 
 
