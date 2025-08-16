لملاحقة "الجواسيس".. حملة اعتقالات واسعة في إيران

كشفت صحيفة "التايمز" أن نفذت حملة اعتقالات طالت عشرات الأشخاص، وذلك بعد صدور أوامر بمطاردة للجواسيس الذين ساعدوا في اغتيال كبار العسكريين والعلماء في إيران.

وجرى توجيه نداء إلى الإيرانيين لتسليم الأشخاص "المشتبه بهم" للشرطة أسفر عن اعتقال الآلاف، علماً أنه جرى مؤخراً إعدام جاسوس قيل إنه تعامل مع إسرائيل.

وذكرت تايمز أن إيران تعرضت لإذلال شديد في حربها الأخيرة مع إسرائيل، عندما بدأت الحرب بمهمة إسرائيلية سرية شلّت الدفاعات الجوية للبلاد، قبل موجة من الجوية التي قطعت رؤوس الجيش وقتلت ما يقرب من 20 عالما نوويا.

كذلك، ظهر أن المخابرات قد اخترقت البلاد بعمق على أعلى المستويات، مع إنشاء شبكات من خلايا الكوماندوز التي برزت للعمل خلال الحرب.

ونشرت إسرائيل بعض اللقطات لهؤلاء الكوماندوز وهم يخربون الدفاعات الجوية بطائرات مسيرة، مما سمح لإسرائيل بالتحرك بحرية في المجال الجوي الإيراني خلال الحرب.