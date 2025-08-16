Advertisement

عربي-دولي

هكذا علّق بوتين على لقائه مع ترامب

Lebanon 24
16-08-2025 | 12:06
Doc-P-1405469-638909681141447035.png
Doc-P-1405469-638909681141447035.png photos 0
أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع مسؤولين كبار في الكرملين السبت إن زيارته إلى ألاسكا كانت "مفيدة للغاية وجاءت في وقتها".
وأكد بوتين للمسؤولين خلال الاجتماع الذي بثه التلفزيون احترام روسيا لموقف الولايات المتحدة إزاء الصراع في أوكرانيا، مشددا على أن موسكو تسعى إلى إنهائه سلميا، على ما أفاد موقع "روسيا اليوم".
 
وأوضح بوتين أنه بحث مع ترامب أسباب الأزمة في أوكرانيا، قائلا: "أتيحت لنا الفرصة، وهو ما حدث بالفعل، للحديث عن جذور هذه الأزمة وأسبابها"، مشددا على أن "القضاء على هذه الأسباب الجذرية هو ما ينبغي أن يُشكل أساس التسوية".

وأشار إلى أن "روسيا نحترم موقف الإدارة الأمريكية، التي ترى ضرورة إنهاء الأعمال القتالية بسرعة، ونحن أيضا نرغب في ذلك، ونرغب في المضي قدما في حل جميع القضايا بالوسائل السلمية".

وختم بوتين: "كانت هناك فرصة في ألاسكا لعرض موقف روسيا بهدوء وبالتفصيل، ناقشنا سبل تسوية الأزمة الأوكرانية على أسس عادلة".


