هكذا علّق بوتين على لقائه مع ترامب

أكّد خلال اجتماع مع مسؤولين كبار في الكرملين السبت إن زيارته إلى ألاسكا كانت "مفيدة للغاية وجاءت في وقتها".

وأكد للمسؤولين خلال الاجتماع الذي بثه التلفزيون احترام لموقف إزاء الصراع في ، مشددا على أن تسعى إلى إنهائه سلميا، على ما أفاد موقع " ".

وأوضح بوتين أنه بحث مع أسباب الأزمة في أوكرانيا، قائلا: "أتيحت لنا الفرصة، وهو ما حدث بالفعل، للحديث عن جذور هذه الأزمة وأسبابها"، مشددا على أن " على هذه الأسباب الجذرية هو ما ينبغي أن يُشكل أساس التسوية".



وأشار إلى أن "روسيا نحترم موقف الإدارة الأمريكية، التي ترى ضرورة إنهاء الأعمال القتالية بسرعة، ونحن أيضا نرغب في ذلك، ونرغب في المضي قدما في حل جميع بالوسائل السلمية".



وختم بوتين: "كانت هناك فرصة في ألاسكا لعرض موقف روسيا بهدوء وبالتفصيل، ناقشنا سبل تسوية الأزمة على أسس عادلة".



