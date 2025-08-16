عن وقف إطلاق النار في غزة... هذه آخر المعلومات



وفي سياق متصل، أعلن الجيش أنّه سيستأنف غدًا إدخال ومعدات الإيواء إلى جنوبي القطاع، تحضيرًا لعملية إجلاء سكان المناطق القريبة من القتال. أفادت صحيفة هيوم أنّ المقترح الأميركي الأخير بشأن الحرب في يهدف إلى التوصل لاتفاق شامل يقضي بوقف إطلاق نار طويل الأمد.وفي سياق متصل، أعلن الجيش أنّه سيستأنف غدًا إدخال ومعدات الإيواء إلى جنوبي القطاع، تحضيرًا لعملية إجلاء سكان المناطق القريبة من القتال.

وأوضح أنّ المساعدات ستدخل عبر تحت إشراف والمنظمات الدولية، بعد إخضاعها للتفتيش الأمني.



وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصدر عربي أنّ وفد الذي شارك في المحادثات الأخيرة في مصر لم يستبعد طرح مسألة إنهاء الحرب خلال فترة وقف إطلاق النار، كما أبدى استعدادًا لتلبية بعض المطالب المتعلقة بملف الرهائن.