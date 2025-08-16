Advertisement

عربي-دولي

عن وقف إطلاق النار في غزة... هذه آخر المعلومات

Lebanon 24
16-08-2025 | 13:27
A-
A+
Doc-P-1405496-638909730321738964.jpg
Doc-P-1405496-638909730321738964.jpg photos 0
أفادت صحيفة إسرائيل هيوم أنّ المقترح الأميركي الأخير بشأن الحرب في قطاع غزة يهدف إلى التوصل لاتفاق شامل يقضي بوقف إطلاق نار طويل الأمد.
وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه سيستأنف غدًا إدخال الخيام ومعدات الإيواء إلى جنوبي القطاع، تحضيرًا لعملية إجلاء سكان المناطق القريبة من القتال.
 
وأوضح أنّ المساعدات ستدخل عبر معبر كرم أبو سالم تحت إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بعد إخضاعها للتفتيش الأمني.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصدر عربي أنّ وفد حماس الذي شارك في المحادثات الأخيرة في مصر لم يستبعد طرح مسألة إنهاء الحرب خلال فترة وقف إطلاق النار، كما أبدى استعدادًا لتلبية بعض المطالب المتعلقة بملف الرهائن.
