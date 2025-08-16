زلزال جديد يضرب أستراليا

Advertisement

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، اليوم ، منطقة "كوينزلاند" في .وأفاد أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وشعر به السكان في مناطق واسعة دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.