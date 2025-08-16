Advertisement

عربي-دولي

زلزال جديد يضرب أستراليا

Lebanon 24
16-08-2025 | 13:37
ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، اليوم ، منطقة "كوينزلاند" في أستراليا.
وأفاد مركز رصد الزلازل الأسترالي أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وشعر به السكان في مناطق واسعة دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.
