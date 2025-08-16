Advertisement

عربي-دولي

السعودية تؤيد الجهود الدولية لإنهاء الحرب في أوكرانيا بالطرق السلمية

Lebanon 24
16-08-2025 | 14:55
Doc-P-1405525-638909779561109923.jpg
Doc-P-1405525-638909779561109923.jpg photos 0
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن دعم المملكة العربية لكافة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة الأوكرانية بالطرق السلمية والوصول إلى السلام بين البلدين.
وقالت الوزارة في بيان: "تعرب وزارة الخارجية عن دعم المملكة العربية السعودية لكافة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة (الروسية – الأوكرانية) بالطرق السلمية والوصول إلى السلام بين البلدين الصديقين".

وأضاف البيان: "ترحب المملكة في هذا الشأن بقمة الاسكا التي جمعت فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، وفخامة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين وتؤكد على دعمها المستمر لمسار الحوار الدبلوماسي سبيلا لحل الخلافات والنزاعات الدولية". (روسيا اليوم)
من نحن
