السعودية تؤيد الجهود الدولية لإنهاء الحرب في أوكرانيا بالطرق السلمية

أعربت عن دعم العربية لكافة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة الأوكرانية بالطرق السلمية والوصول إلى السلام بين البلدين.وقالت الوزارة في بيان: "تعرب وزارة الخارجية عن دعم لكافة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة (الروسية – الأوكرانية) بالطرق السلمية والوصول إلى السلام بين البلدين الصديقين".وأضاف البيان: "ترحب المملكة في هذا الشأن بقمة الاسكا التي جمعت فخامة رئيس الأمريكية ، وفخامة رئيس الاتحادية وتؤكد على دعمها المستمر لمسار الحوار الدبلوماسي سبيلا لحل الخلافات والنزاعات الدولية". (روسيا اليوم)