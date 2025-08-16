30
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
14
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
شائعة "شبكة تجارة الأعضاء" في الغربية تثير الجدل.. والسلطات المصرية توضح
Lebanon 24
16-08-2025
|
15:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثارت منشورات على مواقع التواصل ادّعت ضبط شبكة لتجارة الأعضاء وبحوزتها 75 طفلاً في
محافظة الغربية
جدلاً واسعاً.
المتحدث باسم وزارة الصحة
، حسام
عبد الغفار
، أكد أنه فور تداول المزاعم جرى التواصل مع
الإدارة المركزية
للعلاج الحر والتراخيص والتنسيق مع
الأجهزة الأمنية
، وأن نتائج المتابعة أثبتت عدم صحة الخبر وعدم وجود واقعة أو بلاغات.
Advertisement
مصدر أمني أوضح أن هذا نمط شائعة دوّارة يُعاد نشره مع تغيير تفاصيل طفيفة، محذراً من خطورة ترويج الأخبار دون تحقق لما تثيره من ذعر وتمس سمعة المؤسسات الصحية.
وتبين من التحقق أن المنشور المتداول أُعيد تدويره بصيغه وصوره القديمة: إحداها تعود لعام 2015 وتتصل بعصابة صينية للسرقات في دولة عربية، وصورة أخرى من 2020 تخص ضبط عصابة بمدينة نصر عُرفت إعلامياً بـ“قناع محمد صلاح”، ولا علاقة لهما بتجارة الأعضاء.
مواضيع ذات صلة
فيديو يُثير الجدل لفنان عربيّ عن "تجارة الأعضاء"... هكذا علّق عليه
Lebanon 24
فيديو يُثير الجدل لفنان عربيّ عن "تجارة الأعضاء"... هكذا علّق عليه
17/08/2025 08:45:40
17/08/2025 08:45:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة مصرية تثير الجدل: "لقيت ميسي راسمني"
Lebanon 24
فنانة مصرية تثير الجدل: "لقيت ميسي راسمني"
17/08/2025 08:45:40
17/08/2025 08:45:40
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تعلن "إحباط أكبر شبكة لحماس" في الضفة الغربية
Lebanon 24
إسرائيل تعلن "إحباط أكبر شبكة لحماس" في الضفة الغربية
17/08/2025 08:45:40
17/08/2025 08:45:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بوظة بنكهة "جديدة" تُثير الجدل حول العالم!
Lebanon 24
بوظة بنكهة "جديدة" تُثير الجدل حول العالم!
17/08/2025 08:45:40
17/08/2025 08:45:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
قمة ثلاثية بين ترامب وبوتين وزيلينسكي؟
Lebanon 24
قمة ثلاثية بين ترامب وبوتين وزيلينسكي؟
01:21 | 2025-08-17
17/08/2025 01:21:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أحد أبرز منفذي المجازر في السويداء والساحل.. من هو "أبو الميش السراوي"؟
Lebanon 24
أحد أبرز منفذي المجازر في السويداء والساحل.. من هو "أبو الميش السراوي"؟
01:07 | 2025-08-17
17/08/2025 01:07:23
Lebanon 24
Lebanon 24
في اليمن.. سقوط قائد "أخطر عصابة لتهريب البشر"
Lebanon 24
في اليمن.. سقوط قائد "أخطر عصابة لتهريب البشر"
00:36 | 2025-08-17
17/08/2025 12:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
من زوجة ترامب.. رسالة خاصة إلى بوتين وهذا فحواها
Lebanon 24
من زوجة ترامب.. رسالة خاصة إلى بوتين وهذا فحواها
00:32 | 2025-08-17
17/08/2025 12:32:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تركت في الفندق.. وثائق مسرَّبة تكشف كواليس قمة ترامب – بوتين (صور)
Lebanon 24
تركت في الفندق.. وثائق مسرَّبة تكشف كواليس قمة ترامب – بوتين (صور)
23:29 | 2025-08-16
16/08/2025 11:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"كهربائياً".. هذا ما قرّره "أصحاب مولدات"
Lebanon 24
"كهربائياً".. هذا ما قرّره "أصحاب مولدات"
15:50 | 2025-08-16
16/08/2025 03:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة مدويّة يطلقها جنوبيون.. ماذا حصل بعد خطاب نعيم قاسم؟
Lebanon 24
رسالة مدويّة يطلقها جنوبيون.. ماذا حصل بعد خطاب نعيم قاسم؟
10:30 | 2025-08-16
16/08/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟
13:47 | 2025-08-16
16/08/2025 01:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
12:01 | 2025-08-16
16/08/2025 12:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة بدء تحركات في الداخل السوري باتجاه لبنان؟
Lebanon 24
ما حقيقة بدء تحركات في الداخل السوري باتجاه لبنان؟
07:33 | 2025-08-16
16/08/2025 07:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:21 | 2025-08-17
قمة ثلاثية بين ترامب وبوتين وزيلينسكي؟
01:07 | 2025-08-17
أحد أبرز منفذي المجازر في السويداء والساحل.. من هو "أبو الميش السراوي"؟
00:36 | 2025-08-17
في اليمن.. سقوط قائد "أخطر عصابة لتهريب البشر"
00:32 | 2025-08-17
من زوجة ترامب.. رسالة خاصة إلى بوتين وهذا فحواها
23:29 | 2025-08-16
تركت في الفندق.. وثائق مسرَّبة تكشف كواليس قمة ترامب – بوتين (صور)
23:13 | 2025-08-16
بالصور: انفجاران يضربان مربعا أمنيا لـ"الحوثيين"
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
17/08/2025 08:45:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
17/08/2025 08:45:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
17/08/2025 08:45:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24