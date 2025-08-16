Advertisement

عربي-دولي

شائعة "شبكة تجارة الأعضاء" في الغربية تثير الجدل.. والسلطات المصرية توضح

Lebanon 24
16-08-2025 | 15:28
Doc-P-1405536-638909803020689505.png
Doc-P-1405536-638909803020689505.png photos 0
أثارت منشورات على مواقع التواصل ادّعت ضبط شبكة لتجارة الأعضاء وبحوزتها 75 طفلاً في محافظة الغربية جدلاً واسعاً. المتحدث باسم وزارة الصحة، حسام عبد الغفار، أكد أنه فور تداول المزاعم جرى التواصل مع الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وأن نتائج المتابعة أثبتت عدم صحة الخبر وعدم وجود واقعة أو بلاغات.
مصدر أمني أوضح أن هذا نمط شائعة دوّارة يُعاد نشره مع تغيير تفاصيل طفيفة، محذراً من خطورة ترويج الأخبار دون تحقق لما تثيره من ذعر وتمس سمعة المؤسسات الصحية.

وتبين من التحقق أن المنشور المتداول أُعيد تدويره بصيغه وصوره القديمة: إحداها تعود لعام 2015 وتتصل بعصابة صينية للسرقات في دولة عربية، وصورة أخرى من 2020 تخص ضبط عصابة بمدينة نصر عُرفت إعلامياً بـ“قناع محمد صلاح”، ولا علاقة لهما بتجارة الأعضاء.

 
