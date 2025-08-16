Advertisement

وقالت مصادر محلية لـ" الإخبارية" إن دوي الانفجارين صدر من محيط المربع الأمني للحوثيين بين محطة كهرباء حزيز و"معسكر 48" جنوب صنعاء، مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف هرعت مباشرة إلى الموقع.وأفاد شهود بأن صوت الانفجارين سُمع في أنحاء متفرقة من العاصمة، بما في ذلك الأحياء الغربية.عقب الانفجارين، انقطع الكهربائي في عدة مناطق من صنعاء، بينما لم تصدر أي تعليق رسمي حتى اللحظة حول طبيعة أو أسباب الحادثة.