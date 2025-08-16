Advertisement

بالصور: انفجاران يضربان مربعا أمنيا لـ"الحوثيين"

Lebanon 24
16-08-2025 | 23:13
اهتزّت العاصمة اليمنية صنعاء، فجر الأحد، على وقع انفجارين عنيفين أحدثا حالة من الرعب في صفوف السكان، خصوصاً في الأحياء الجنوبية للمدينة.
وقالت مصادر محلية لـ"العين الإخبارية" إن دوي الانفجارين صدر من محيط المربع الأمني للحوثيين بين محطة كهرباء حزيز و"معسكر 48" جنوب صنعاء، مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف هرعت مباشرة إلى الموقع.

وأفاد شهود عيان بأن صوت الانفجارين سُمع في أنحاء متفرقة من العاصمة، بما في ذلك الأحياء الغربية.

عقب الانفجارين، انقطع التيار الكهربائي في عدة مناطق من صنعاء، بينما لم تصدر مجموعة الحوثي أي تعليق رسمي حتى اللحظة حول طبيعة أو أسباب الحادثة.
انفجار في صنعاء- أرشيفية
انفجار في صنعاء- أرشيفية
انفجار في صنعاء- أرشيفية
