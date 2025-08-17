في اليمن.. سقوط قائد "أخطر عصابة لتهريب البشر"

Advertisement

أعلنت السلطات ، السبت، تنفيذ عمليتين أمنيتين نوعيتين أسفرتا عن إلقاء القبض على من وصفته بـ"قائد أخطر عصابة لتهريب البشر" عبر الحدود، إلى جانب توقيف شخصين أجنبيين آخرين على صلة بشبكات دولية للاتجار بالبشر والممنوعات.وأوضحت أن في مديرية "شحن" بمحافظة المهرة تمكنت من ضبط رئيس الجالية في المحافظة، بعدما ثبت تورطه في قيادة شبكة واسعة لتهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود اليمنية إلى دول الجوار.وأكد مدير البحث الجنائي في المديرية، الدكتور رشيد الصلاحي، أن العملية جاءت بعد أشهر من الرصد الاستخباراتي، كاشفاً أن المتهم استغل موقعه لابتزاز المهاجرين وتسهيل عمليات التهريب عبر طرق غير آمنة، في خرق صارخ للقوانين الوطنية والدولية.ويوم الجمعة، أعلنت شرطة محافظة أبين إلقاء القبض على شخصية أجنبية تعدّ من كبار مسؤولي مكتب دولي متخصص في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. وأوضحت أن المتهم وصل إلى في 13 آب الجاري، وكان يخطط للقاء مهربين في مديرية "أحور" قبل التوجه إلى الخاضعة لسيطرة الحوثيين.وبحسب الشرطة، فإن الإطاحة به تمثل "ضربة قوية" للشبكات الإجرامية وتأكيداً على الجاهزية الأمنية العالية لمواجهة المخططات العابرة للحدود. (ارم)