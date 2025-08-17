Advertisement

عربي-دولي

قمة ثلاثية بين ترامب وبوتين وزيلينسكي؟

Lebanon 24
17-08-2025 | 01:21
A-
A+
Doc-P-1405592-638910159384541654.png
Doc-P-1405592-638910159384541654.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلاً بإعلانه عزمه عقد قمة تجمعه بنظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، معتبرًا أن مثل هذا اللقاء قد يكون السبيل لإنهاء الحرب المدمّرة. لكن الكرملين سارع إلى نفي وجود أي نقاش حول الأمر خلال لقاء ألاسكا الأخير بين ترامب وبوتين.
Advertisement

فقد أكد يوري أوشاكوف، مستشار بوتين، لوكالة "تاس" الروسية، أنّ القمة الثلاثية لم تُطرح على الطاولة، مشددًا على أن موقف موسكو من الحرب لم يتغير.

وفي المقابل، كتب ترامب بعد عودته إلى واشنطن عبر منصته "تروث سوشال": "الجميع قرّر أن أفضل طريقة لإنهاء الحرب المروعة بين روسيا وأوكرانيا هي الذهاب مباشرة إلى اتفاق سلام، لا مجرد وقف إطلاق نار هش"، مضيفًا أن قمة تجمع القادة الثلاثة "قد تنقذ حياة ملايين الأشخاص".

التحدي الأكبر أمام ترامب يبقى في موقف الكرملين من زيلينسكي. فبوتين أنكر مرارًا شرعيته بعد انتهاء ولايته الرئاسية العام الماضي، إذ يمنع القانون الأوكراني إجراء انتخابات جديدة في ظل الأحكام العرفية المفروضة منذ 2022. وقد تساءل بوتين علنًا: "مع من نتفاوض؟ ندرك أن شرعية الرئيس الحالي قد انتهت".

ورغم تصريحات سابقة لبوتين بعدم ممانعته لقاء زيلينسكي، إلا أنّه ربط الأمر بشروط محددة. وتشير "سي إن إن" إلى أنّ "مذكرة السلام" الروسية قد تكون مرجعًا لهذه الشروط، والتي تتضمن احتمال مطالبة كييف بإجراء انتخابات قبل توقيع أي معاهدة، في محاولة لتقليص دور زيلينسكي إلى ورقة تفاوضية.

مواضيع ذات صلة
مستشار بوتين: لم نرد حتى الآن على مقترح قمة ثلاثية مع ترامب وزيلينسكي
lebanon 24
17/08/2025 13:51:18 Lebanon 24 Lebanon 24
أين سيُعقد الاجتماع الثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي؟
lebanon 24
17/08/2025 13:51:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين بحضور روبيو وويتكوف ولافروف
lebanon 24
17/08/2025 13:51:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ألاسكا على موعد مع قمة حاسمة بين ترامب وبوتين
lebanon 24
17/08/2025 13:51:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:42 | 2025-08-17
06:35 | 2025-08-17
06:15 | 2025-08-17
05:55 | 2025-08-17
05:40 | 2025-08-17
05:23 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24