قمة ثلاثية بين ترامب وبوتين وزيلينسكي؟

فقد أكد يوري أوشاكوف، مستشار ، لوكالة "تاس" الروسية، أنّ القمة الثلاثية لم تُطرح على الطاولة، مشددًا على أن موقف من الحرب لم يتغير.وفي المقابل، كتب ترامب بعد عودته إلى عبر منصته "تروث سوشال": "الجميع قرّر أن أفضل طريقة لإنهاء الحرب المروعة بين وأوكرانيا هي الذهاب مباشرة إلى اتفاق سلام، لا مجرد وقف إطلاق نار هش"، مضيفًا أن قمة تجمع الثلاثة "قد تنقذ حياة ملايين الأشخاص".التحدي الأكبر أمام ترامب يبقى في موقف الكرملين من زيلينسكي. فبوتين أنكر مرارًا شرعيته بعد انتهاء ولايته الرئاسية العام الماضي، إذ يمنع القانون الأوكراني إجراء انتخابات جديدة في ظل الأحكام العرفية المفروضة منذ 2022. وقد تساءل بوتين علنًا: "مع من نتفاوض؟ ندرك أن شرعية الرئيس الحالي قد انتهت".ورغم تصريحات سابقة لبوتين بعدم ممانعته لقاء زيلينسكي، إلا أنّه ربط الأمر بشروط محددة. وتشير " إن" إلى أنّ "مذكرة السلام" الروسية قد تكون مرجعًا لهذه الشروط، والتي تتضمن احتمال مطالبة كييف بإجراء انتخابات قبل توقيع أي معاهدة، في محاولة لتقليص دور زيلينسكي إلى ورقة تفاوضية.