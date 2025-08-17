Advertisement

عربي-دولي

في إسرائيل.. احتجاجات وإغلاق طرقات للمطالبة بـ"صفقة تبادل" مع "حماس"

Lebanon 24
17-08-2025 | 01:42
A-
A+
Doc-P-1405598-638910171767737711.jpg
Doc-P-1405598-638910171767737711.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أغلق متظاهرون إسرائيليون، اليوم الأحد، الشوارع في أماكن عديدة في إسرائيل، وذلك في إطار إضراب دعت إليه عائلات المحتجزين في غزة للضغط على الحكومة والمطالبة بصفقة تبادل مع حركة "حماس".
Advertisement
 
 
وتجمهر عشرات المتظاهرين أمام منازل وزراء بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر ووزير التعليم يوآف كيش ووزير شؤون النقب والجليل يتسحاق فاسرلوف.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المتظاهرين أغلقوا الطريق السريع رقم 1 عند مدخل القدس للمطالبة بعودة المحتجزين في قطاع غزة.
 
كذلك، أعلنت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين أنها ستقيم خيمة اعتصام غداً على حدود غزة، قائلة إنّ "العائلات ستنام هناك، ستناضل هناك، وستعلن من هناك عن استمرار أعمال النضال من أجل إعادة أحبائهم". (الجزيرة نت)
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: وقفة احتجاجية قبالة منزل وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر للمطالبة بصفقة تبادل
lebanon 24
17/08/2025 13:51:25 Lebanon 24 Lebanon 24
احتجاجات في إسرائيل تطالب بإبرام صفقة التبادل مع حماس (سكاي نيوز)
lebanon 24
17/08/2025 13:51:25 Lebanon 24 Lebanon 24
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإتمام صفقة تبادل أسرى
lebanon 24
17/08/2025 13:51:25 Lebanon 24 Lebanon 24
عائلات المحتجزين تقود احتجاجات في تل أبيب للضغط نحو صفقة تبادل
lebanon 24
17/08/2025 13:51:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:42 | 2025-08-17
06:35 | 2025-08-17
06:15 | 2025-08-17
05:55 | 2025-08-17
05:40 | 2025-08-17
05:23 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24