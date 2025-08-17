أغلق متظاهرون إسرائيليون، اليوم الأحد، الشوارع في أماكن عديدة ، وذلك في إطار إضراب دعت إليه عائلات المحتجزين في غزة للضغط على الحكومة والمطالبة بصفقة تبادل مع حركة " ".

وتجمهر عشرات المتظاهرين أمام منازل وزراء بينهم يسرائيل كاتس ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر ووزير التعليم يوآف كيش ووزير شؤون والجليل يتسحاق فاسرلوف.



وذكرت هيئة البث أن المتظاهرين أغلقوا رقم 1 عند مدخل للمطالبة بعودة المحتجزين في .

كذلك، أعلنت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين أنها ستقيم خيمة اعتصام غداً على حدود غزة، قائلة إنّ "العائلات ستنام هناك، ستناضل هناك، وستعلن من هناك عن استمرار أعمال النضال من أجل إعادة أحبائهم". (الجزيرة نت)