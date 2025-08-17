Advertisement

مُجددًا.. إيران تحذّر أميركا وإسرائيل

Lebanon 24
17-08-2025 | 01:54
حذرت القوات المسلحة الإيرانية، يوم السبت، الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل من الاستمرار في المؤامرات والعداء تجاه الجمهورية الإسلامية.
وفي بيان نقلته وكالة تسنيم للأنباء، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: "على أميركا المجرمة الشريرة، ومعها الكيان الصهيوني المتوحش، أن تكف عن التآمر والعداء ضد إيران القوية التي لا تقهر".

وأضافت أن "الاستكبار العالمي لم يتعلم درسه من الهزائم المتكررة، فبعد 46 عامًا، عاد مرة أخرى، هذه المرة بالتعاون مع العدو الصهيوني المزيف والوحشي وقاتل الأطفال، والذي يعمل كأداة وذراع له في المنطقة".

وأكد البيان أن العدوان على إيران لم يجلب لأميركا وإسرائيل سوى الهزيمة المذلة والعار والفشل، باعتراف الخبراء والمحللين والسياسيين الدوليين.

