مُجددًا.. إيران تحذّر أميركا وإسرائيل

حذرت القوات المسلحة ، يوم السبت، الأميركية وإسرائيل من الاستمرار في المؤامرات والعداء تجاه الجمهورية الإسلامية.

وفي بيان نقلته وكالة تسنيم للأنباء، قالت العامة للقوات المسلحة الإيرانية: "على أميركا المجرمة الشريرة، ومعها الكيان المتوحش، أن تكف عن التآمر والعداء ضد القوية التي لا تقهر".



وأضافت أن "الاستكبار العالمي لم يتعلم درسه من الهزائم المتكررة، فبعد 46 عامًا، عاد مرة أخرى، هذه المرة بالتعاون مع العدو الصهيوني المزيف والوحشي وقاتل الأطفال، والذي يعمل كأداة وذراع له في المنطقة".



وأكد البيان أن العدوان على إيران لم يجلب لأميركا وإسرائيل سوى الهزيمة المذلة والعار والفشل، باعتراف الخبراء والمحللين والسياسيين الدوليين.