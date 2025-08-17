عبر "المسيرات".. هجوم أوكراني يستهدف محطة قطار روسيّة

أصيب عامل بالسكك الحديدية في منطقة فورونيج الروسية جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف محطة قطار اليوم الأحد بحسب حاكم المنطقة.

وكتب حاكم المنطقة ألكسندر عبر تطبيق " " قائلاً: "وفقاً للمعلومات الأولية، أصيب فني في محطة للسكك الحديدية بإحدى البلديات، وتم نقله للمستشفى".

كذلك، أشار جوزيف إلى أنَّ الهجوم أدى إلى تعطل رحلات القطارات وتضرر خط كهرباء.

وعلى جبهة سومي كتبت للجيش الأوكراني على أن الجنود الأوكرانيين "يواصلون عملياتهم القتالية النشطة لتدمير العدو وتحرير مناطقنا".

وذكرت الهيئة أن القتال كان محتدما قرب بلدتي أوليكسيفكا ويوناكيفكا اللتين تقعان على بُعد 5 كيلومترات و7 كيلومترات من الحدود الروسية على الترتيب.

ولم يصدر أي تعليق بعد من ، التي تسيطر على ما يزيد قليلا عن 200 كيلومتر مربع في المنطقة، وفقا لمشروع "ديب ستيت" الأوكراني لرسم خرائط ساحات المعارك. (الجزيرة نت)