كوريا الجنوبية تحبط أكثر من 9200 هجوم إلكتروني في ستة أشهر

Lebanon 24
17-08-2025 | 03:47
كشفت بيانات رسمية أن الجيش الكوري الجنوبي تمكن من صد أكثر من 9200 محاولة اختراق إلكتروني خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة تقارب 45% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفق ما نقلته صحيفة كوريا هيرالد عن مكتب النائب يو يونج وون من حزب المعارضة "قوة الشعب"، فإن محاولات القرصنة استهدفت بشكل أساسي الصفحات الرسمية للجيش، إضافة إلى عشرات محاولات لاختراق البريد الإلكتروني. وأكد الجيش أن جميع هذه الهجمات أُحبطت من دون تسجيل أضرار.
الإحصاءات أظهرت أن محاولات الاختراق شهدت تصاعدًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة: 6146 في 2021، 4943 في 2022، 6805 في 2023، و6401 في 2024، وصولًا إلى أعلى مستوى هذا العام.

قيادة العمليات السيبرانية رجّحت أن يكون الجزء الأكبر من هذه المحاولات آتيا من كوريا الشمالية، استنادًا إلى ارتباطات في عناوين الـIP، لكنها شددت على صعوبة تحديد الجهات المنفذة بدقة.

