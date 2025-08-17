30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
28
o
زحلة
30
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بالفيديو.. هكذا تجاوز ترامب "البروتوكول" خلال لقائه بوتين
Lebanon 24
17-08-2025
|
04:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف مصدر مطلع على تنظيم القمة الروسية الأميركية في ألاسكا، مؤخراً، أن ركوب الرئيسين
فلاديمير بوتين
ودونالد
ترامب
سيارة واحدة في مطار أنكوريج إلى مقر انعقاد المحادثات "لم يكن مخططا له، بل كان خطوة ارتجالية من ترامب"، وفق ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
Advertisement
المصدر ذاته قال إنَّ "سيناريو اللقاء في
المطار
، افترض أن يستقلّ كلٌ من الزعيمين سيارته الخاصة،
بوتين
في سيارة ليموزين من طراز "أوروس"، وترامب في سيارة "كاديلاك - الوحش".
ولم تسر المراسم وفقا للخطة، ففي البداية، صعد الزعيمان المنصة معا لالتقاط صورة مشتركة، وليس من جهتين مختلفتين، كما كان مخططاً له، بحسب المصدر الذي قال أيضاً: "ثم، وبشكل غير متوقع للمشاركين في الاجتماع، دعا الرئيس الأمريكي،
الرئيس الروسي
إلى سيارته، وهو ما وافق عليه بوتين بسهولة".
وأجرى بوتين وترامب، أمس السبت، محادثات في ألاسكا حيث التقى الزعيمان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في أنكوريج في اجتماع استمر ساعتين و45 دقيقة.
واستمرت محادثاتهما الضيقة، التي أُجريت على شكل "ثلاثة في ثلاثة"، ساعتين و45 دقيقة.
وضمّ الجانب الروسي كلاً من
وزير الخارجية
سيرغي
لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، أما الجانب الأميركي فتألف من وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف.
مواضيع ذات صلة
هكذا علّق بوتين على لقائه مع ترامب
Lebanon 24
هكذا علّق بوتين على لقائه مع ترامب
17/08/2025 18:17:58
17/08/2025 18:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
قمة مرتقبة بين بوتين وترامب الأسبوع المقبل لتجاوز "نقطة الاستعصاء"
Lebanon 24
قمة مرتقبة بين بوتين وترامب الأسبوع المقبل لتجاوز "نقطة الاستعصاء"
17/08/2025 18:17:58
17/08/2025 18:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: لقاء متوقع بين بوتين وترامب "خلال الأيام المقبلة"
Lebanon 24
الكرملين: لقاء متوقع بين بوتين وترامب "خلال الأيام المقبلة"
17/08/2025 18:17:58
17/08/2025 18:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: إذا سارت الأمور على ما يرام خلال لقاء زيلينسكي فسوف نحدد موعدًا لقمة مع بوتين
Lebanon 24
ترامب: إذا سارت الأمور على ما يرام خلال لقاء زيلينسكي فسوف نحدد موعدًا لقمة مع بوتين
17/08/2025 18:17:58
17/08/2025 18:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الأردن يعلن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم قريباً
Lebanon 24
الأردن يعلن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم قريباً
10:50 | 2025-08-17
17/08/2025 10:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
من سيحضر اجتماع واشنطن بين ترامب وزيلينسكي؟
Lebanon 24
من سيحضر اجتماع واشنطن بين ترامب وزيلينسكي؟
10:31 | 2025-08-17
17/08/2025 10:31:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الأزمة النووية الإيرانية تعود إلى الواجهة ببطء.. موقع أميركي يكشف
Lebanon 24
الأزمة النووية الإيرانية تعود إلى الواجهة ببطء.. موقع أميركي يكشف
10:30 | 2025-08-17
17/08/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عشرات الجرحى في حادث سير في مصر
Lebanon 24
عشرات الجرحى في حادث سير في مصر
10:22 | 2025-08-17
17/08/2025 10:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"سر مثير" عن "تخفي الطائرات".. تقريرٌ يعلنه
Lebanon 24
"سر مثير" عن "تخفي الطائرات".. تقريرٌ يعلنه
10:00 | 2025-08-17
17/08/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"كهربائياً".. هذا ما قرّره "أصحاب مولدات"
Lebanon 24
"كهربائياً".. هذا ما قرّره "أصحاب مولدات"
15:50 | 2025-08-16
16/08/2025 03:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟
13:47 | 2025-08-16
16/08/2025 01:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين أعلنته ممثلة معروفة: إلى ان ألقاك يا ملاكنا الجميل
Lebanon 24
خبر حزين أعلنته ممثلة معروفة: إلى ان ألقاك يا ملاكنا الجميل
06:18 | 2025-08-17
17/08/2025 06:18:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
12:01 | 2025-08-16
16/08/2025 12:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم كبير... هذا ما يُخطّط له الجيش السوريّ
Lebanon 24
هجوم كبير... هذا ما يُخطّط له الجيش السوريّ
08:00 | 2025-08-17
17/08/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:50 | 2025-08-17
الأردن يعلن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم قريباً
10:31 | 2025-08-17
من سيحضر اجتماع واشنطن بين ترامب وزيلينسكي؟
10:30 | 2025-08-17
الأزمة النووية الإيرانية تعود إلى الواجهة ببطء.. موقع أميركي يكشف
10:22 | 2025-08-17
عشرات الجرحى في حادث سير في مصر
10:00 | 2025-08-17
"سر مثير" عن "تخفي الطائرات".. تقريرٌ يعلنه
09:57 | 2025-08-17
ترامب يتحدّث عن "تقدّم كبير": إنتظرونا
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
17/08/2025 18:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
17/08/2025 18:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
17/08/2025 18:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24