عربي-دولي

بالفيديو.. هكذا تجاوز ترامب "البروتوكول" خلال لقائه بوتين

Lebanon 24
17-08-2025 | 04:26
كشف مصدر مطلع على تنظيم القمة الروسية الأميركية في ألاسكا، مؤخراً، أن ركوب الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب سيارة واحدة في مطار أنكوريج إلى مقر انعقاد المحادثات "لم يكن مخططا له، بل كان خطوة ارتجالية من ترامب"، وفق ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
المصدر ذاته قال إنَّ "سيناريو اللقاء في المطار، افترض أن يستقلّ كلٌ من الزعيمين سيارته الخاصة، بوتين في سيارة ليموزين من طراز "أوروس"، وترامب في سيارة "كاديلاك - الوحش".
 
 



ولم تسر المراسم وفقا للخطة، ففي البداية، صعد الزعيمان المنصة معا لالتقاط صورة مشتركة، وليس من جهتين مختلفتين، كما كان مخططاً له، بحسب المصدر الذي قال أيضاً: "ثم، وبشكل غير متوقع للمشاركين في الاجتماع، دعا الرئيس الأمريكي، الرئيس الروسي إلى سيارته، وهو ما وافق عليه بوتين بسهولة".


وأجرى بوتين وترامب، أمس السبت، محادثات في ألاسكا حيث التقى الزعيمان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في أنكوريج في اجتماع استمر ساعتين و45 دقيقة.
واستمرت محادثاتهما الضيقة، التي أُجريت على شكل "ثلاثة في ثلاثة"، ساعتين و45 دقيقة.
 
 
وضمّ الجانب الروسي كلاً من وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، أما الجانب الأميركي فتألف من وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف.
 
 
 
