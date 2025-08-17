30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
28
o
زحلة
30
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ثلاث ولايات جمهورية ترسل قوات من الحرس الوطني إلى واشنطن
Lebanon 24
17-08-2025
|
04:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت ثلاث ولايات أميركية يقودها الجمهوريون، السبت، عن إرسال مئات الجنود من الحرس الوطني إلى العاصمة
واشنطن
، استجابة لطلب من إدارة
الرئيس دونالد ترامب
، وذلك في إطار خطة اتحادية لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة والتشرد.
Advertisement
فقد أكدت فرجينيا الغربية أنها ستوفد ما بين 300 و400 جندي، فيما تعهدت كارولاينا الجنوبية بإرسال 200 عنصر، وأعلنت أوهايو أن 150 جنديًا سينضمون خلال الأيام المقبلة، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد واضح في التدخل الفيدرالي داخل المدينة ذات الأغلبية
الديمقراطية
.
ويأتي هذا التحرك بعد توقيع
ترامب
أمرًا تنفيذيًا يفرض سيطرة اتحادية على الشرطة المحلية، ويتضمن تفعيل نحو 800 من عناصر الحرس الوطني المنتشرين أصلًا في العاصمة.
وبرر ترامب القرار بارتفاع معدلات الجريمة والتشرد، بينما يؤكد مسؤولون محليون أن معدلات الجرائم العنيفة أدنى مما كانت عليه خلال ولايته الأولى.
مواضيع ذات صلة
ترامب يأمر بنشر عناصر الحرس الوطني في واشنطن
Lebanon 24
ترامب يأمر بنشر عناصر الحرس الوطني في واشنطن
17/08/2025 18:18:05
17/08/2025 18:18:05
Lebanon 24
Lebanon 24
احتجاجات في واشنطن على تعزيز الوجود الأمني وانتشار الحرس الوطني
Lebanon 24
احتجاجات في واشنطن على تعزيز الوجود الأمني وانتشار الحرس الوطني
17/08/2025 18:18:05
17/08/2025 18:18:05
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي: قوات الحرس الوطني ستنتشر في شوارع واشنطن خلال الأسبوع المقبل بتوجيه من الرئيس ترامب
Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي: قوات الحرس الوطني ستنتشر في شوارع واشنطن خلال الأسبوع المقبل بتوجيه من الرئيس ترامب
17/08/2025 18:18:05
17/08/2025 18:18:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: ردنا أرسل رسالة واضحة للبيت الأبيض
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: ردنا أرسل رسالة واضحة للبيت الأبيض
17/08/2025 18:18:05
17/08/2025 18:18:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الأردن يعلن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم قريباً
Lebanon 24
الأردن يعلن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم قريباً
10:50 | 2025-08-17
17/08/2025 10:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
من سيحضر اجتماع واشنطن بين ترامب وزيلينسكي؟
Lebanon 24
من سيحضر اجتماع واشنطن بين ترامب وزيلينسكي؟
10:31 | 2025-08-17
17/08/2025 10:31:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الأزمة النووية الإيرانية تعود إلى الواجهة ببطء.. موقع أميركي يكشف
Lebanon 24
الأزمة النووية الإيرانية تعود إلى الواجهة ببطء.. موقع أميركي يكشف
10:30 | 2025-08-17
17/08/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عشرات الجرحى في حادث سير في مصر
Lebanon 24
عشرات الجرحى في حادث سير في مصر
10:22 | 2025-08-17
17/08/2025 10:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"سر مثير" عن "تخفي الطائرات".. تقريرٌ يعلنه
Lebanon 24
"سر مثير" عن "تخفي الطائرات".. تقريرٌ يعلنه
10:00 | 2025-08-17
17/08/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"كهربائياً".. هذا ما قرّره "أصحاب مولدات"
Lebanon 24
"كهربائياً".. هذا ما قرّره "أصحاب مولدات"
15:50 | 2025-08-16
16/08/2025 03:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟
13:47 | 2025-08-16
16/08/2025 01:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين أعلنته ممثلة معروفة: إلى ان ألقاك يا ملاكنا الجميل
Lebanon 24
خبر حزين أعلنته ممثلة معروفة: إلى ان ألقاك يا ملاكنا الجميل
06:18 | 2025-08-17
17/08/2025 06:18:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
12:01 | 2025-08-16
16/08/2025 12:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم كبير... هذا ما يُخطّط له الجيش السوريّ
Lebanon 24
هجوم كبير... هذا ما يُخطّط له الجيش السوريّ
08:00 | 2025-08-17
17/08/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:50 | 2025-08-17
الأردن يعلن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم قريباً
10:31 | 2025-08-17
من سيحضر اجتماع واشنطن بين ترامب وزيلينسكي؟
10:30 | 2025-08-17
الأزمة النووية الإيرانية تعود إلى الواجهة ببطء.. موقع أميركي يكشف
10:22 | 2025-08-17
عشرات الجرحى في حادث سير في مصر
10:00 | 2025-08-17
"سر مثير" عن "تخفي الطائرات".. تقريرٌ يعلنه
09:57 | 2025-08-17
ترامب يتحدّث عن "تقدّم كبير": إنتظرونا
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
17/08/2025 18:18:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
17/08/2025 18:18:05
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
17/08/2025 18:18:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24