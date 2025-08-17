ثلاث ولايات جمهورية ترسل قوات من الحرس الوطني إلى واشنطن

Advertisement

أعلنت ثلاث ولايات أميركية يقودها الجمهوريون، السبت، عن إرسال مئات الجنود من الحرس الوطني إلى العاصمة ، استجابة لطلب من إدارة ، وذلك في إطار خطة اتحادية لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة والتشرد.فقد أكدت فرجينيا الغربية أنها ستوفد ما بين 300 و400 جندي، فيما تعهدت كارولاينا الجنوبية بإرسال 200 عنصر، وأعلنت أوهايو أن 150 جنديًا سينضمون خلال الأيام المقبلة، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد واضح في التدخل الفيدرالي داخل المدينة ذات الأغلبية .ويأتي هذا التحرك بعد توقيع أمرًا تنفيذيًا يفرض سيطرة اتحادية على الشرطة المحلية، ويتضمن تفعيل نحو 800 من عناصر الحرس الوطني المنتشرين أصلًا في العاصمة.