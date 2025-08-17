Advertisement

عربي-دولي

تظاهرات إسرائيل.. هل تهتز حكومة نتنياهو؟

Lebanon 24
17-08-2025 | 04:53
A-
A+
Doc-P-1405649-638910285728286937.png
Doc-P-1405649-638910285728286937.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت إسرائيل، السبت، إضرابًا واسعًا شل سوق العمل وعطل معظم المرافق، بعدما امتنع أكثر من مليون شخص عن التوجه إلى أعمالهم، في خطوة غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في غزة.
Advertisement

قاد الإضراب "منتدى عائلات الأسرى" بمشاركة أسرى محررين، نقابات مهنية، سلطات محلية، وحركات احتجاجية، إلى جانب أحزاب من المعارضة.
تركزت المطالب على وقف الحرب ضد غزة، والدخول في مفاوضات تفضي إلى اتفاق تبادل أسرى يعيد جميع الرهائن الإسرائيليين، باعتباره "الخيار الوحيد لإنقاذ حياتهم".
 
ويرى مراقبون أن الإضراب لم يكن حدثا احتجاجيا عابرا، بل محطة كاشفة لعمق الأزمة الداخلية، فقد جمع بين الضغط الاقتصادي والرسالة السياسية المباشرة والحراك الشعبي واسع النطاق.

ففي "ساحة الرهائن" بتل أبيب ألقيت خطابات وأقيمت لقاءات مع ناجين وأسر ضحايا، إلى جانب عروض رمزية للتذكير بمأساة الرهائن، كما قطع متظاهرون شوارع رئيسية مما شل حركة المرور في بعض المناطق.

وقال المحلل السياسي في القناة 13 الإسرائيلية، رافيد دروكر، إن الهدف كان واضحا: الضغط على حكومة نتنياهو لوقف الحرب والتوجه إلى مفاوضات صفقة تبادل. لكنه أضاف أن الحكومة أبدت تعنتا واختارت مواصلة القتال والمضي نحو احتلال غزة، مما عمق أزمة الثقة الداخلية.

وأشار دروكر إلى أن الإضراب كشف أن المجتمع الإسرائيلي لم يعد صامتا، وأن حكومة نتنياهو تواجه أزمة سياسية داخلية تهدد استقرارها وبقاءها.

وقال "المعضلة أمام نتنياهو واضحة: هل يرضخ لمطالب الشارع، أم يواصل الرهان على الحرب ولو على حساب الشرخ الداخلي وعزلة إسرائيل دوليا؟".

ويرى المحلل السياسي في صحيفة "معاريف" بن كسبيت أن الإضراب كشف تحولا جوهريا في المشهد السياسي الإسرائيلي، حيث لم تعد عائلات الأسرى مجرد طرف إنساني، بل تحولت إلى قوة سياسية واجتماعية فاعلة.

وأضاف أن هذه العائلات نجحت في تحويل معاناتها إلى قضية وطنية تتردد أصداؤها في كل بيت، وأن الشارع الإسرائيلي بات أكثر اقتناعا بأن الحل يكمن في التفاوض وإبرام صفقة تبادل، ومع ذلك، يواصل نتنياهو تمسكه بخيار الحرب الطويلة واحتلال غزة، مستندا إلى الخطاب الأمني كوسيلة للبقاء في السلطة.

ويرى مراقبون أن هذا الإضراب يضع إسرائيل أمام مفترق طرق حاسم، إما أن تستجيب الحكومة لنبض المجتمع وتعطي أولوية لحياة الرهائن ومستقبل الاستقرار، وإما أن تواصل طريق الحرب، الذي لن يجلب سوى المزيد من الدماء والانقسام الداخلي والخسائر الاقتصادية والسياسية. (الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
تظاهرات وانشقاقات داخلية.. هل بدأت رحلة الإطاحة بزيلينسكي
lebanon 24
17/08/2025 18:18:18 Lebanon 24 Lebanon 24
أجراس الكنائس اهتزت.. أرض كامتشاتكا الروسية تهتز بعنف تحت وقع أقوى زلزلال منذ 73 عاما (فيديو)
lebanon 24
17/08/2025 18:18:18 Lebanon 24 Lebanon 24
هل حددت إسرائيل موعدًا لإخلاء غزة؟ مكتب نتنياهو يوضح
lebanon 24
17/08/2025 18:18:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء التظاهرات ضد الحكومة الإسرائيلية ولصالح إعادة المحتجزين لدى حماس في عشرات المواقع في جميع أنحاء إسرائيل
lebanon 24
17/08/2025 18:18:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:50 | 2025-08-17
10:31 | 2025-08-17
10:30 | 2025-08-17
10:22 | 2025-08-17
10:00 | 2025-08-17
09:57 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24