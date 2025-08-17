Advertisement

إقتصاد

في مصر... إنخفاض المعدل اليومي للزيادة السكانية

Lebanon 24
17-08-2025
أعلن نائب رئيس الوزراء المصري للتنمية البشرية وزير الصحة خالد عبد الغفار، عن إنخفاض ملحوظ في المتوسط اليوميّ للمواليد، من 5385 إلى 5165 مولوداً يوميّاً.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان حسام عبدالغفار أنّ عدد سكان مصر بلغ 108 ملايين نسمة في الداخل. (روسيا اليوم)
