في مصر... إنخفاض المعدل اليومي للزيادة السكانية

أعلن المصري للتنمية البشرية ، عن إنخفاض ملحوظ في المتوسط اليوميّ للمواليد، من 5385 إلى 5165 مولوداً يوميّاً.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان حسام عبدالغفار أنّ عدد سكان مصر بلغ 108 ملايين نسمة في الداخل. (روسيا اليوم)