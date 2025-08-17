30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
28
o
زحلة
30
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
في مصر... إنخفاض المعدل اليومي للزيادة السكانية
Lebanon 24
17-08-2025
|
05:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
نائب رئيس الوزراء
المصري للتنمية البشرية
وزير الصحة
خالد عبد الغفار
، عن إنخفاض ملحوظ في المتوسط اليوميّ للمواليد، من 5385 إلى 5165 مولوداً يوميّاً.
Advertisement
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان حسام عبدالغفار أنّ عدد سكان مصر بلغ 108 ملايين نسمة في الداخل. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: الحملة مستمرة وسنواصل زيادة معدل ضرباتنا على إيران وفق الخطة العملياتية
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الحملة مستمرة وسنواصل زيادة معدل ضرباتنا على إيران وفق الخطة العملياتية
17/08/2025 18:18:32
17/08/2025 18:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا: انخفاض مخزونات النفط العالمية والسبب في زيادة إنتاج "أوبك بلس"
Lebanon 24
روسيا: انخفاض مخزونات النفط العالمية والسبب في زيادة إنتاج "أوبك بلس"
17/08/2025 18:18:32
17/08/2025 18:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي سيطبّق غدا وقفا "إنسانيا" مؤقتا لإطلاق النار في عدد من المراكز السكانية في غزة بما في ذلك شمال القطاع
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي سيطبّق غدا وقفا "إنسانيا" مؤقتا لإطلاق النار في عدد من المراكز السكانية في غزة بما في ذلك شمال القطاع
17/08/2025 18:18:32
17/08/2025 18:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فايننشال تايمز: النفط سجل أكبر انخفاض يومي خلال السنوات الـ 5 الماضية بعد أن شنت إيران هجمات في قطر
Lebanon 24
فايننشال تايمز: النفط سجل أكبر انخفاض يومي خلال السنوات الـ 5 الماضية بعد أن شنت إيران هجمات في قطر
17/08/2025 18:18:32
17/08/2025 18:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
قد يعجبك أيضاً
الأردن يعلن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم قريباً
Lebanon 24
الأردن يعلن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم قريباً
10:50 | 2025-08-17
17/08/2025 10:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
من سيحضر اجتماع واشنطن بين ترامب وزيلينسكي؟
Lebanon 24
من سيحضر اجتماع واشنطن بين ترامب وزيلينسكي؟
10:31 | 2025-08-17
17/08/2025 10:31:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الأزمة النووية الإيرانية تعود إلى الواجهة ببطء.. موقع أميركي يكشف
Lebanon 24
الأزمة النووية الإيرانية تعود إلى الواجهة ببطء.. موقع أميركي يكشف
10:30 | 2025-08-17
17/08/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عشرات الجرحى في حادث سير في مصر
Lebanon 24
عشرات الجرحى في حادث سير في مصر
10:22 | 2025-08-17
17/08/2025 10:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"سر مثير" عن "تخفي الطائرات".. تقريرٌ يعلنه
Lebanon 24
"سر مثير" عن "تخفي الطائرات".. تقريرٌ يعلنه
10:00 | 2025-08-17
17/08/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"كهربائياً".. هذا ما قرّره "أصحاب مولدات"
Lebanon 24
"كهربائياً".. هذا ما قرّره "أصحاب مولدات"
15:50 | 2025-08-16
16/08/2025 03:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟
13:47 | 2025-08-16
16/08/2025 01:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين أعلنته ممثلة معروفة: إلى ان ألقاك يا ملاكنا الجميل
Lebanon 24
خبر حزين أعلنته ممثلة معروفة: إلى ان ألقاك يا ملاكنا الجميل
06:18 | 2025-08-17
17/08/2025 06:18:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
12:01 | 2025-08-16
16/08/2025 12:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم كبير... هذا ما يُخطّط له الجيش السوريّ
Lebanon 24
هجوم كبير... هذا ما يُخطّط له الجيش السوريّ
08:00 | 2025-08-17
17/08/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:50 | 2025-08-17
الأردن يعلن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم قريباً
10:31 | 2025-08-17
من سيحضر اجتماع واشنطن بين ترامب وزيلينسكي؟
10:30 | 2025-08-17
الأزمة النووية الإيرانية تعود إلى الواجهة ببطء.. موقع أميركي يكشف
10:22 | 2025-08-17
عشرات الجرحى في حادث سير في مصر
10:00 | 2025-08-17
"سر مثير" عن "تخفي الطائرات".. تقريرٌ يعلنه
09:57 | 2025-08-17
ترامب يتحدّث عن "تقدّم كبير": إنتظرونا
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
17/08/2025 18:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
17/08/2025 18:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
17/08/2025 18:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24