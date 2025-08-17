في دولة عربيّة... إحالة 4 مسؤولين إلى المحاكمة ما هي تهمهم؟

بسبب إتّهامات بالتزوير والإحتيال، أُحيل 4 مسؤولين من العاملين السابقين والحاليين في في مصر، إلى المحاكمة.

Advertisement





واتُّهم المسؤولون الأربعة بالاشتراك مع شخص مجهول في تزوير أوراق رسمية منسوبة للمعهد القومي للجودة والهيئة العامة للمواصفات والجودة.

كما استخدم المتهمون هذه الأوراق المزورة للحصول على أجهزة إلكترونية بقيمة 3 ملايين جنيه. (روسيا اليوم)