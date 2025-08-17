Advertisement

عربي-دولي

ميرتس: قمة ألاسكا رفعت من شأن بوتين

Lebanon 24
17-08-2025 | 06:15
انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس طريقة إخراج قمة ألاسكا من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرا إلى أنها رفعت من شأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتحدث ميرتس في مقابلة مع هيئة الإذاعة العامة الألمانية "إيه. ر.دي" عن "بروتوكول كبير" ةقال: "الصحافة في روسيا مبتهجة. أقل قليلا من ذلك كان كافيا".
 
بالإضافة إلى ذلك، أكد ميرتس أن تصرفات ترامب جاءت "ضمن الحدود التي ناقشناها معا".
 
ورغم الصورة أو الصورتين المزعجتين اللتين ربما شاهدناهما الليلة الماضية، "أعتقد أن هذا يعد تقدما جيدا".
 
ولا يبدو أن ميرتس يستبعد التنازلات الإقليمية الأوكرانية من حيث المبدأ، لكنه قال:"لا تنازلات إقليمية قبل وجود معاهدة سلام".

وأضاف أن هذه المعاهدة يجب أن تحدد أيضا النقطة التي تدخل فيها الضمانات الأمنية لأوكرانيا حيز التنفيذ. (سكاي نيوز عربية) 
