ميرتس: قمة ألاسكا رفعت من شأن بوتين

انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس طريقة إخراج قمة ألاسكا من قبل الرئيس الأميركي ، مشيرا إلى أنها رفعت من شأن .وتحدث ميرتس في مقابلة مع هيئة الإذاعة العامة "إيه. ر.دي" عن "بروتوكول كبير" ةقال: "الصحافة في مبتهجة. أقل قليلا من ذلك كان كافيا".

بالإضافة إلى ذلك، أكد ميرتس أن تصرفات جاءت "ضمن الحدود التي ناقشناها معا".

ورغم الصورة أو الصورتين المزعجتين اللتين ربما شاهدناهما الليلة الماضية، "أعتقد أن هذا يعد تقدما جيدا".

ولا يبدو أن ميرتس يستبعد التنازلات الإقليمية من حيث المبدأ، لكنه قال:"لا تنازلات إقليمية قبل وجود معاهدة سلام".



وأضاف أن هذه المعاهدة يجب أن تحدد أيضا النقطة التي تدخل فيها الضمانات الأمنية لأوكرانيا حيز التنفيذ. (سكاي نيوز عربية)