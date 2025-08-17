Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو... قتلى ومصابون في الحيّ اليهوديّ في بروكلين

Lebanon 24
17-08-2025 | 06:35
A-
A+
Doc-P-1405688-638910350060624521.png
Doc-P-1405688-638910350060624521.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شرطة مدينة نيويورك، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين، في إطلاق نار وقع داخل مطعم "تيست أوف ذا سيتي لاونج" في الحيّ اليهودي في بروكلين.
 
 
وأضافت الشرطة أنّ مهاجمين على الأقل نفذا هجوم بروكلين.
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شرطة نيويورك: 3 قتلى وعدد من المصابين في إطلاق نار في منطقة بروكلين
lebanon 24
17/08/2025 18:18:57 Lebanon 24 Lebanon 24
قتلى ومصابون في مركز تجاري في الكوت - شرق العراق واعلان الحداد 3 أيام (فيديو)
lebanon 24
17/08/2025 18:18:57 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرائيل هيوم: أنباء عن 7 مصابين في حادث إطلاق نار بحي يهودي في مدينة نيويورك
lebanon 24
17/08/2025 18:18:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: 3 قتلى و18 مصابا في الهجوم الروسي على مركز تدريب تشيرنهيف
lebanon 24
17/08/2025 18:18:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:50 | 2025-08-17
10:31 | 2025-08-17
10:30 | 2025-08-17
10:22 | 2025-08-17
10:00 | 2025-08-17
09:57 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24