بالفيديو... قتلى ومصابون في الحيّ اليهوديّ في بروكلين

سبعة مصابين في إطلاق نار بحي يهودي في بروكلين في نيويورك
أفادت تقارير أولية من مركز "حباد" بالحي اليهودي في بروكلين في نيويورك، بإصابة سبعة أشخاص في حادثة إطلاق نار، فيما يُرجَّح أن مطلق النار لاذ بالفرار.
مركز حباد الديني، الذي شارك منتسبوه كجنود في العدوان على قطاع غزة،… pic.twitter.com/wakgdNVyJ0
— Tamer | تامر (@tamerqdh) August 17, 2025
