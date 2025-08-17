Advertisement

عربي-دولي

هجوم كبير... هذا ما يُخطّط له الجيش السوريّ

Lebanon 24
17-08-2025 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1405712-638910395997134034.png
Doc-P-1405712-638910395997134034.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أن مصادر لصحيفة "ذا ناشونال" كشفت أن الجيش السوري وضع خطة لشن هجوم واسع النطاق في شرق البلاد بحلول تشرين الأول المقبل، يستهدف انتزاع السيطرة على محافظتي الرقة ودير الزور من قبضة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في حال فشل الأخيرة في التوصل إلى تفاهم مع دمشق.
Advertisement

وبحسب المصادر، يجري حاليا حشد قوة عسكرية قوامها نحو 50 ألف عنصر بالقرب من مدينة تدمر، استعدادا للتقدم شمالا نحو المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد"، بدعم من عشائر عربية محلية في المحافظتين.
 
لكن تنفيذ الهجوم، وفقا لما نقلته الصحيفة عن مصدر أمني سوري رفيع طلب عدم الكشف عن هويته، "مرهون بالحصول على موافقة ضمنية من الولايات المتحدة".

وأشار المصدر إلى أن من العوامل المؤثرة في القرار أيضا ضرورة ضمان عدم تدخل إسرائيل، التي كانت قد شنت غارات على دمشق الشهر الماضي لعرقلة هجوم على محافظة السويداء.
 
وأضاف المصدر أن محادثات الوساطة التي تقودها واشنطن بين الطرفين لم تحقق تقدما ملموسا، وسط تزايد النظرة الأميركية لقوات "قسد" بوصفها جهة متمردة على سيادة الدولة السورية، بسبب رفضها تسليم صلاحيات حقيقية للحكومة المركزية في دمشق. وهي نظرة تتقاطع وفق المصدر مع الموقف التركي، الذي يسعى إلى إنهاء نفوذ "قسد" في شمال سوريا. 
مواضيع ذات صلة
في الجنوب السوري.. هذا ما تخطط له إسرائيل
lebanon 24
17/08/2025 18:19:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يوقف "وريث" والي لبنان في "داعش" وهذا ما كان يخطط له
lebanon 24
17/08/2025 18:19:10 Lebanon 24 Lebanon 24
لردع الصين.. هذا ما تخطط له الفلبين وواشنطن
lebanon 24
17/08/2025 18:19:10 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما تخطط له أميركا بشأن غزة
lebanon 24
17/08/2025 18:19:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:50 | 2025-08-17
10:31 | 2025-08-17
10:30 | 2025-08-17
10:22 | 2025-08-17
10:00 | 2025-08-17
09:57 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24