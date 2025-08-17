هجوم كبير... هذا ما يُخطّط له الجيش السوريّ



وبحسب المصادر، يجري حاليا حشد قوة عسكرية قوامها نحو 50 ألف عنصر بالقرب من مدينة تدمر، استعدادا للتقدم شمالا نحو المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد"، بدعم من عشائر عربية محلية في المحافظتين. ذكر موقع " عربية" أن مصادر لصحيفة "ذا ناشونال" كشفت أن وضع خطة لشن هجوم واسع النطاق في شرق البلاد بحلول تشرين الأول المقبل، يستهدف انتزاع السيطرة على محافظتي الرقة ودير الزور من قبضة قوات (قسد)، في حال فشل الأخيرة في التوصل إلى تفاهم مع دمشق.وبحسب المصادر، يجري حاليا حشد قوة عسكرية قوامها نحو 50 ألف عنصر بالقرب من مدينة تدمر، استعدادا للتقدم شمالا نحو المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد"، بدعم من عشائر عربية محلية في المحافظتين.

لكن تنفيذ الهجوم، وفقا لما نقلته الصحيفة عن مصدر أمني سوري رفيع طلب عدم هويته، "مرهون بالحصول على موافقة ضمنية من ".



وأشار المصدر إلى أن من العوامل المؤثرة في القرار أيضا ضرورة ضمان عدم تدخل ، التي كانت قد شنت غارات على دمشق الشهر الماضي لعرقلة هجوم على محافظة السويداء.

وأضاف المصدر أن محادثات الوساطة التي تقودها بين الطرفين لم تحقق تقدما ملموسا، وسط تزايد النظرة الأميركية لقوات "قسد" بوصفها جهة متمردة على سيادة الدولة ، بسبب رفضها تسليم صلاحيات حقيقية للحكومة المركزية في دمشق. وهي نظرة تتقاطع وفق المصدر مع الموقف ، الذي يسعى إلى إنهاء نفوذ "قسد" في شمال سوريا.