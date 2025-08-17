Advertisement

عربي-دولي

هل تستهدف إيران أميركا وأوروبا بالصواريخ؟.. إليكم ما قاله نائب من طهران

Lebanon 24
17-08-2025 | 09:51
قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اللواء أمير حياة مقدم، إن طهران قادرة على استهداف الولايات المتحدة بالصواريخ من البحر، مؤكداً أنه "لا يُستبعد أن تصل الصواريخ الإيرانية المقبلة إلى واشنطن ونيويورك"، بحسب ما نقله موقع "مرصد إيران".
وأضاف حياة مقدّم أن القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني تعمل منذ نحو عشرين عاماً على تطوير القدرات اللازمة لإطلاق صواريخ من السفن والقطع البحرية، بحيث يمكن لإيران، رغم بُعد المسافة التي تبلغ عشرة آلاف كيلومتر، أن تقترب بسفنها إلى مسافة ألفي كيلومتر من السواحل الأميركية وتستهدف مدنها الرئيسة.

وأشار إلى أن "كافة الدول الأوروبية أيضاً تقع ضمن مدى الصواريخ الإيرانية"، مؤكداً أن القدرات الصاروخية الإيرانية بإمكانها استهداف بريطانيا وفرنسا وألمانيا ومختلف مناطق أوروبا الغربية والشرقية. (العربية)
