هل تستهدف إيران أميركا وأوروبا بالصواريخ؟.. إليكم ما قاله نائب من طهران

قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في ، اللواء أمير حياة مقدم، إن قادرة على استهداف بالصواريخ من البحر، مؤكداً أنه "لا يُستبعد أن تصل الصواريخ المقبلة إلى ونيويورك"، بحسب ما نقله موقع "مرصد ".وأضاف حياة مقدّم أن القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني تعمل منذ نحو عشرين عاماً على تطوير القدرات اللازمة لإطلاق صواريخ من السفن والقطع البحرية، بحيث يمكن لإيران، رغم بُعد المسافة التي تبلغ عشرة آلاف كيلومتر، أن تقترب بسفنها إلى مسافة ألفي كيلومتر من السواحل الأميركية وتستهدف مدنها الرئيسة.وأشار إلى أن "كافة الدول الأوروبية أيضاً تقع ضمن مدى الصواريخ الإيرانية"، مؤكداً أن القدرات الصاروخية الإيرانية بإمكانها استهداف وفرنسا وألمانيا ومختلف مناطق الغربية والشرقية. (العربية)