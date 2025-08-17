29
بيروت
30
طرابلس
28
صور
29
جبيل
28
صيدا
29
جونية
23
النبطية
23
زحلة
23
بعلبك
19
بشري
25
بيت الدين
25
كفردبيان
عربي-دولي
الكويت.. القبض على 67 متهماً بتصنيع وترويج مشروبات كحولية
Lebanon 24
17-08-2025
|
12:40
أعلنت
وزارة الداخلية
الكويتية
، مساء السبت، إلقاء القبض على 67 متهماً متورطين في تصنيع وترويج مشروبات كحولية محلية، تسببت خلال الأيام القليلة الماضية في وفاة 23 شخصاً، معظمهم من المقيمين الآسيويين بالكويت.
وتمنع القوانين الكويتية دخول أو تصنيع المشروبات الكحولية محلياً، لكن شبكات سرية قامت بإنتاجها في أماكن غير آمنة وبدون أي رقابة أو معايير للسلامة، ما عرض المستهلكين لمخاطر جسيمة، أبرزها التسمم بالميثانول.
وأوضحت وزارة الداخلية أنها ضبطت ستة مصانع جاهزة لتصنيع هذه المشروبات وأربعة مصانع أخرى "قيد التشغيل" في مناطق سكنية وصناعية. وتم القبض على المسؤول
الرئيسي
عن الشبكة، وهو بنغالي الجنسية، فيما كشف متهم نيبالي آخر عن طريقة تجهيز مادة الميثانول وبيعها. ومن بين المتهمين أيضاً نيبالي وهندي، دون الإفصاح عن جنسيات باقي الأشخاص المضبوطين.
وكانت
وزارة الصحة
قد أعلنت، مساء الخميس، ارتفاع حالات التسمم الناتج عن هذه المشروبات الملوثة إلى 160 حالة، مؤكدة خطورتها الكبيرة على الصحة العامة وأنها قد تؤدي إلى الوفاة المباشرة.
وشددت الداخلية على أنها لن تتهاون مع أي محاولة تهديد حياة الأفراد، مؤكدة اتخاذ إجراءات صارمة ضد جميع المتورطين.
(رويترز)
