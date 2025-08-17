مصدر إسرائيلي: أسلوب قتال "حماس" أصبح أكثر تنظيمًا وجرأة

Advertisement

بعد عدة أيام من مناورة الفرقة 99 بالمنطقة الجنوبية من حي الزيتون بمدينة غزة، لاحظ الجيش تغيّرًا واضحًا في طريقة قتال مقاتلي حركة " "، وفق تقرير نشرته صحيفة "معاريف" العبرية.وأقر مصدر عسكري إسرائيلي بأن مقاتلي "حماس" جاءوا إلى القتال "أكثر تنظيمًا وأكثر جرأة" في مواجهة القوات ، مؤكدًا أن الجيش شهد استخدام العبوات الناسفة وتكتيكات إطلاق الصواريخ المضادة للدروع. وأضاف المصدر: "بفضل الإجراءات الصحيحة التي قامت بها قواتنا، لم تقع إصابات بين صفوفنا"، لكنه أشار إلى إصابة عدد من مقاتلي الحركة وعدد من النقاط الميدانية التابعة لها في حي الزيتون.وتشارك في العمليات الإسرائيلية في المنطقة قوات متعددة، تشمل لواء الإطفاء 990، ومقاتلي لواء "الناحال"، بالإضافة إلى اللواء السابع للمدرعات، بهدف السيطرة على مناطق محددة داخل حي الزيتون وزيادة الحصار على مدينة غزة والتحكم بشكل أفضل في عمق المدينة من خلال المراقبة وإطلاق النار.في المقابل، أعلنت "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، تنفيذ عدة عمليات ضد الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية. وأوضحت في بيانات منفصلة أنها استهدفت دبابة "ميركافا 4" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفتي طالياسين 105" في شارع 8 جنوب حي الزيتون، كما استهدفت دبابة أخرى في منطقة "المصلبة".وأشارت "القسام" إلى تنفيذ كمين مركب استهدف قوة إسرائيلية في منطقة البرعصي جنوب حي الزيتون، حيث استهدفوا جنود داخل منزل بقذيفة "TBG"، وأطلقوا النار على قناص تمركز ، كما أصابوا ناقلتي جند بعبوتي عمل فدائي داخل قمرة القيادة، واستهدفوا ناقلة أخرى من نوع "نمر" بقذيفة "الياسين 105". وأضافت أن عمليات الكمين شملت استهداف منزلين تحصن فيهما جنود الاحتلال، مستخدمة قذائف "التاندوم" و"الياسين 105"، وأسفرت عن قتلى وجرحى بين صفوف القوات الإسرائيلية.كما أعلنت كتائب القسام تنفيذ ضربات صاروخية على مواقع قيادة وسيطرة للجيش الإسرائيلي جنوب ، منها مواقع بمحور صلاح الدين جنوب رفح، وبمحيط مجمع المحاكم جنوب خان يونس، بالاشتراك مع مجاهدي سرايا ، مستخدمة قذائف هاون متعددة.وفي أحدث عملياتها، أكدت القسام استهداف دبابة ميركافا قرب مفترق دولة جنوب حي الزيتون يوم السبت الماضي بقذيفة "الياسين 105"، في استمرار لتكتيكاتها العسكرية التي أظهرت تغيّرًا واضحًا في أسلوب القتال مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أسابيع في مناطق أخرى من غزة.هذا الاعتراف الإسرائيلي يبرز تصاعد مستوى التنظيم والقدرات القتالية لدى مقاتلي "حماس"، ويعكس قدرة الحركة على تنفيذ عمليات مركبة ومتزامنة، ما يزيد من تعقيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.