الاقتصاد الإسرائيلي ينهار: الناتج المحلي يتراجع 3.5% بفعل الحرب مع إيران
Lebanon 24
17-08-2025
|
14:50
photos
شهد الاقتصاد
الإسرائيلي
تراجعًا حادًا بنسبة 3.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من 2025، نتيجة انخفاض الاستهلاك وتراجع الاستثمارات بشكل كبير، وفق بيانات
دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية
. وعُزِي هذا الانكماش إلى تأثير الحرب التي استمرت 12 يومًا مع
إيران
، ما أدى إلى تعطيل النشاط الاقتصادي.
وفي التفاصيل، انكمش القطاع التجاري بنسبة 6.2%، وتراجع الاستهلاك الخاص بنسبة 4.1%، بينما انخفض الإنفاق العام بنسبة 1% وهوت الاستثمارات في الأصول الثابتة بنسبة 12.3%. كما تراجعت الصادرات بنسبة 3.5% باستثناء الشركات الناشئة والألماس، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 3.1% باستثناء المشتريات الدفاعية.
ويقول خبراء الاقتصاد إن هذه البيانات تعكس تأثير الحرب على النشاطين الاستهلاكي والتجاري، ويزيد من احتمال خفض
بنك إسرائيل
أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل لتحفيز النمو.
