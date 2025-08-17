Advertisement

إقتصاد

الاقتصاد الإسرائيلي ينهار: الناتج المحلي يتراجع 3.5% بفعل الحرب مع إيران

Lebanon 24
17-08-2025 | 14:50
Doc-P-1405850-638910640819228501.png
Doc-P-1405850-638910640819228501.png photos 0
شهد الاقتصاد الإسرائيلي تراجعًا حادًا بنسبة 3.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من 2025، نتيجة انخفاض الاستهلاك وتراجع الاستثمارات بشكل كبير، وفق بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية. وعُزِي هذا الانكماش إلى تأثير الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إيران، ما أدى إلى تعطيل النشاط الاقتصادي.
وفي التفاصيل، انكمش القطاع التجاري بنسبة 6.2%، وتراجع الاستهلاك الخاص بنسبة 4.1%، بينما انخفض الإنفاق العام بنسبة 1% وهوت الاستثمارات في الأصول الثابتة بنسبة 12.3%. كما تراجعت الصادرات بنسبة 3.5% باستثناء الشركات الناشئة والألماس، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 3.1% باستثناء المشتريات الدفاعية.

ويقول خبراء الاقتصاد إن هذه البيانات تعكس تأثير الحرب على النشاطين الاستهلاكي والتجاري، ويزيد من احتمال خفض بنك إسرائيل أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل لتحفيز النمو.
