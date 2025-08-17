الاقتصاد الإسرائيلي ينهار: الناتج المحلي يتراجع 3.5% بفعل الحرب مع إيران

Advertisement

شهد الاقتصاد تراجعًا حادًا بنسبة 3.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من 2025، نتيجة انخفاض الاستهلاك وتراجع الاستثمارات بشكل كبير، وفق بيانات . وعُزِي هذا الانكماش إلى تأثير الحرب التي استمرت 12 يومًا مع ، ما أدى إلى تعطيل النشاط الاقتصادي.وفي التفاصيل، انكمش القطاع التجاري بنسبة 6.2%، وتراجع الاستهلاك الخاص بنسبة 4.1%، بينما انخفض الإنفاق العام بنسبة 1% وهوت الاستثمارات في الأصول الثابتة بنسبة 12.3%. كما تراجعت الصادرات بنسبة 3.5% باستثناء الشركات الناشئة والألماس، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 3.1% باستثناء المشتريات الدفاعية.ويقول خبراء الاقتصاد إن هذه البيانات تعكس تأثير الحرب على النشاطين الاستهلاكي والتجاري، ويزيد من احتمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل لتحفيز النمو.