حملة عالمية لتصحيح الخريطة: إفريقيا أكبر مما تعلمناه طوال قرون

لعدة قرون، ظل العالم مضللاً بشأن الحجم الحقيقي للقارة الإفريقية بسبب اعتماد خريطة مركاتور، التي تُعد من أكثر الخرائط استخدامًا، لكنها تقلص مساحة إفريقيا وتشوه امتدادها على الخريطة العالمية.
وفي خطوة تهدف إلى إعادة الاعتبار للقارة، أيد الاتحاد الإفريقي حملة لإنهاء استخدام خريطة تعود للقرن السادس عشر لصالح خريطة تعرض حجم إفريقيا بشكل أكثر دقة.
يُظهر إسقاط مركاتور للعالم القارات القريبة من القطبين مثل أمريكا الشمالية وغرينلاند أكبر من حجمها الفعلي، في حين يقلل بشكل كبير من مساحة إفريقيا وأمريكا الجنوبية، وهو ما يخلق رؤية عالمية مشوهة تقلل من الأهمية الاقتصادية والثقافية والسياسية للقارة.
وتستخدم هذه الخريطة حالياً العديد من الحكومات والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى المدارس وشركات التكنولوجيا. وعلى الرغم من تحول خرائط غوغل
على أجهزة الكمبيوتر إلى عرض الكرة
الأرضية ثلاثي الأبعاد منذ 2018، فإن الخيار الافتراضي على تطبيق الهاتف المحمول ما زال يعتمد على إسقاط مركاتور. كما أعلن البنك الدولي
عن انتقال تدريجي لتصحيح هذا الخطأ الجغرافي.
وتشير منظمة "إفريقيا بلا فلتر" إلى أن حملة "تصحيح الخريطة" تهدف إلى إعادة صياغة سردية العالم وإظهار الحجم الحقيقي لأفريقيا، معتبرةً إسقاط مركاتور "أكبر كذبة في الجغرافيا".
إفريقيا تغطي مساحة 30.37 مليون كيلومتر مربع، أي مساحة واسعة تكفي لاحتواء الولايات المتحدة
والصين والهند ومعظم أوروبا
مجتمعة. ومع ذلك، تُظهر خرائط مركاتور إفريقيا أصغر بكثير مما هي عليه في الواقع، ما يؤثر على إدراك أهميتها عالميًا.
صُممت خريطة مركاتور في القرن السادس عشر لأغراض الملاحة البحرية، حيث كانت توسع بشكل مصطنع المناطق الشمالية وتقليص حجم القارات الجنوبية، ما أنتج رؤية عالمية غير دقيقة.
وتدعو حملة "إفريقيا بلا فلتر" ومنظمة "سبيك أب إفريقيا" المؤسسات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة
والبنك الدولي ووسائل الإعلام الكبرى مثل بي بي سي
، إلى اعتماد خريطة "الأرض المتساوية" التي تعكس الجغرافيا بشكل عادل ودقيق.
وأكد ياسين جيبو، مؤسس ومدير منظمة "تحدثوا عن أفريقيا
"، أن القرارات الاقتصادية والسياسية والتنموية المتعلقة بالقارة تُتخذ بناءً على إطار مرجعي خاطئ، مشددًا على أهمية رؤية أفريقيا كما هي في الواقع.
وأوضحت نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي سلمى حدادي أن خريطة مركاتور تظهر إفريقيا أصغر من حجمها الحقيقي، رغم أنها ثاني أكبر قارة في العالم وتضم 54 دولة وأكثر من مليار نسمة، معتبرةً أن تصحيح الخرائط خطوة ضرورية لاستعادة مكانة إفريقيا المستحقة عالميًا.