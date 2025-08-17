حملة عالمية لتصحيح الخريطة: إفريقيا أكبر مما تعلمناه طوال قرون

Advertisement

لعدة قرون، ظل العالم مضللاً بشأن الحجم الحقيقي للقارة الإفريقية بسبب اعتماد خريطة مركاتور، التي تُعد من أكثر الخرائط استخدامًا، لكنها تقلص مساحة إفريقيا وتشوه امتدادها على الخريطة العالمية.وفي خطوة تهدف إلى إعادة الاعتبار للقارة، أيد الاتحاد الإفريقي حملة لإنهاء استخدام خريطة تعود للقرن السادس عشر لصالح خريطة تعرض حجم إفريقيا بشكل أكثر دقة.يُظهر إسقاط مركاتور للعالم القارات القريبة من القطبين مثل أمريكا الشمالية وغرينلاند أكبر من حجمها الفعلي، في حين يقلل بشكل كبير من مساحة إفريقيا وأمريكا الجنوبية، وهو ما يخلق رؤية عالمية مشوهة تقلل من الأهمية الاقتصادية والثقافية والسياسية للقارة.وتستخدم هذه الخريطة حالياً العديد من الحكومات والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى المدارس وشركات التكنولوجيا. وعلى الرغم من تحول خرائط على أجهزة الكمبيوتر إلى عرض الأرضية ثلاثي الأبعاد منذ 2018، فإن الخيار الافتراضي على تطبيق الهاتف المحمول ما زال يعتمد على إسقاط مركاتور. كما أعلن عن انتقال تدريجي لتصحيح هذا الخطأ الجغرافي.وتشير منظمة "إفريقيا بلا فلتر" إلى أن حملة "تصحيح الخريطة" تهدف إلى إعادة صياغة سردية العالم وإظهار الحجم الحقيقي لأفريقيا، معتبرةً إسقاط مركاتور "أكبر كذبة في الجغرافيا".إفريقيا تغطي مساحة 30.37 مليون كيلومتر مربع، أي مساحة واسعة تكفي لاحتواء والصين والهند ومعظم مجتمعة. ومع ذلك، تُظهر خرائط مركاتور إفريقيا أصغر بكثير مما هي عليه في الواقع، ما يؤثر على إدراك أهميتها عالميًا.صُممت خريطة مركاتور في القرن السادس عشر لأغراض الملاحة البحرية، حيث كانت توسع بشكل مصطنع المناطق الشمالية وتقليص حجم القارات الجنوبية، ما أنتج رؤية عالمية غير دقيقة.