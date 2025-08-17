Advertisement

عربي-دولي

إيران على حافة العطش.. نفاد مخزون 3 سدود وتحذيرات من أزمة مائية خانقة

Lebanon 24
17-08-2025 | 16:36
A-
A+
Doc-P-1405883-638910707682914631.png
Doc-P-1405883-638910707682914631.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أظهرت آخر الإحصاءات الرسمية أن ثلاثة سدود رئيسية في إيران فرغت تمامًا من مخزونها المائي، في وقت لا يتجاوز فيه متوسط امتلاء السدود الكبرى 41% فقط، ما ينذر بأزمة مائية غير مسبوقة تهدد الأمن المائي في البلاد.
Advertisement

وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، فإن مجموع المدخول المائي لجميع السدود حتى 15 أغسطس الجاري بلغ 23.81 مليار متر مكعب، مقارنة بـ 40.89 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بانخفاض حاد نسبته 42%. كما تراجعت صادرات المياه من السدود بنسبة 22%، فيما يبلغ حجم المياه الحالي في المخازن 21 مليار متر مكعب فقط، بانخفاض 25% عن العام الماضي.

سدود صفرية وحالة حرجة

تشير الإحصاءات إلى أن السدود الثلاثة التي وصلت إلى الصفر هي: سد شيميل ونيان في هرمزغان جنوب إيران، وسد رودبال داراب في فارس جنوب البلاد، وسد وشمغسر في غلستان شمالًا. كما أن بقية السدود تعيش أوضاعًا متدهورة، أبرزها:
- سد لار (مازندران) 5%
- سد دوستی (خراسان رضوي) 5%
- سد طرق (خراسان رضوي) 6%
- سد 15 خرداد (قم) أقل من 10%
- سد ساوه (المركزي) 7%
- سد سفیدرود (غيلان) 4%
- سد استقلال (هرمزغان) 3%
- سد سرني (هرمزغان) 13%

أسباب الأزمة

يرجع الخبراء هذا التراجع الحاد إلى انخفاض الأمطار بنسبة 40% مقارنة بالمتوسط طويل الأمد، إضافة إلى سوء الإدارة وتوسع النشاط الزراعي والصناعي دون مراعاة محدودية الموارد. ويستهلك القطاع الزراعي وحده نحو سبعة أضعاف استهلاك القطاع المنزلي، ما يفاقم الضغط على السدود.

تداعيات على المدن الكبرى

في طهران، لجأت الحكومة إلى نقل جزء من مخزون سد طالقان لتلبية الاحتياجات، لكن الخبراء يحذرون من أن مثل هذه الإجراءات قد تضر بالأنهار والبيئة، كما حدث مع نهر زاينده‌رود وبحيرة أوروميه.

أزمة مستدامة

يرى المتخصصون أن الأزمة الحالية تتجاوز كونها جفافًا عابرًا، بل تعكس خللًا عميقًا في إدارة الموارد المائية. وإذا استمرت، فإنها ستؤثر مباشرة على مياه الشرب والكهرباء المولدة من السدود، فضلًا عن الاقتصاد والحياة اليومية.

ويخلص المراقبون إلى أن إيران بحاجة إلى إصلاحات جذرية في سياسات المياه تشمل إعادة النظر في حصص الزراعة والصناعة، وتطوير استراتيجيات طويلة المدى لحماية الموارد وضمان حقوق الأجيال المقبلة.
مواضيع ذات صلة
إيران على حافة العطش: الآن تبريز والتحذيرات تطال طهران
lebanon 24
18/08/2025 01:22:25 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة تواجه شبح العطش.. وتحذيرات من جفاف شامل
lebanon 24
18/08/2025 01:22:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الفاشر تعيش أسوأ الأزمات الانسانية.. وتحذيرات من وصولها الى حافة المجاعة
lebanon 24
18/08/2025 01:22:25 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة انقطاع الأدوية في لبنان: مرضى"على حافة الحياة"
lebanon 24
18/08/2025 01:22:25 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

متفرقات

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2025-08-17
16:48 | 2025-08-17
16:34 | 2025-08-17
16:00 | 2025-08-17
15:50 | 2025-08-17
15:48 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24