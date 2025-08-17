Advertisement

عربي-دولي

مصر: لضرورة تنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة

Lebanon 24
17-08-2025 | 23:44
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الحاجة الملحة لاستمرار حشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة وما تضمنته من متطلبات للتعافي المبكر، وإعادة بناء البنية التحتية واستعادة كافة سبل الحياة تمهيداً لإعادة بناء القطاع وتنميته.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير عبد العاطي رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في مدينة العلمين غربي مصر، بحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية  السفير تميم خلاف.

وقال السفير خلاف، إن الوزير عبد العاطي استعرض في هذا السياق الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بعد التوصل لوقف إطلاق النار، وناقش الجانبان الترتيبات التفصيلية الخاصة بالمؤتمر.
