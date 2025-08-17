مصر: لضرورة تنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة

Advertisement

أكد المصري ، الحاجة الملحة لاستمرار حشد لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة وما تضمنته من متطلبات للتعافي المبكر، وإعادة بناء البنية التحتية واستعادة كافة سبل الحياة تمهيداً لإعادة بناء القطاع وتنميته.جاء ذلك خلال استقبال الوزير رئيس الوزراء مصطفى في مدينة غربي مصر، بحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف.خلاف، إن الوزير عبد العاطي استعرض في هذا السياق الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بعد التوصل لوقف إطلاق النار، وناقش الجانبان الترتيبات التفصيلية الخاصة بالمؤتمر.