عربي-دولي

"احتمال اندلاع حرب جديدة وارد".. مسؤول إيراني بارز: أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم

Lebanon 24
18-08-2025 | 03:53
اعتبر مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء يحيى رحيم صفوي، أن احتمال اندلاع حرب جديدة وارد في أي لحظة، مؤكدا أن طهران تعد نفسها لمواجهة أسوأ الاحتمالات.
وقال صفوي، في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا"، الإثنين، إن "إيران ليست في وقف لإطلاق النار، بل في مرحلة حرب"، مشيرا إلى أن أي تهدئة قد تنهار في أي وقت، لاسيما في ظل غياب أي بروتوكولات أو اتفاقيات مع الولايات المتحدة أو إسرائيل.

وأوضح أن واشنطن وتل أبيب "تعتقدان أن السلام يُصنع بالقوة"، وهو ما يتطلب أن تكون إيران قوية إقليميا ودوليا.

وأضاف: "وقف إطلاق النار لا يعني سوى توقف مؤقت للنار، يمكن أن يستأنف في أي لحظة".

وأكد صفوي أن القوات المسلحة الإيرانية تضع سيناريوهات للتعامل مع أسوأ الاحتمالات، وتشدد على ضرورة تعزيز المنظومات الدفاعية والهجومية في آن واحد، بما يشمل القدرات الدبلوماسية والإعلامية والسيبرانية، إضافة إلى الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وختم قائلا: "أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم، والاستعداد للحرب هو الطريق الأمثل لضمان السلام".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24